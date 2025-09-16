El PSOE-A critica a la Junta de mentir con la reducción de las listas de espera

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por mentir con la reducción ... de las listas de espera en la sanidad andaluza para «empezar su campaña electoral con datos falsos», por lo que pidió «luz y taquígrafos».

Mario Jiménez ha señalado que «hay serias sospechas de manipulación de los datos y los profesionales sanitarios nos alertan desde dentro que son mentiras y que se están utilizando todo tipo de trampas a la hora de manejar los datos para intentar proyectar lo que no está pasando».

El parlamentario socialista ha afirmado que «estos datos son un inmenso pozo de opacidad y manipulación», por lo que ha anunciado que desde el partido van a activar todos los mecanismos a su disposición, también el judicial, para conocer la verdad sobre las listas de espera.

Asismimo, ha recomendado «a los andaluces que sólo crean lo que ven, que están pasando en sus familias y qué distancia hay entre lo prometido por el presidente de la Junta y la terrible realidad que se está viviendo con la sanidad pública en Andalucía».

A su juicio, «las noticias que hemos conocido de reducción de las listas de espera en Andalucía constituyen un gran embuste y una grandísima falsedad y no creemos que sea posible que, pese a inyectar 3.700 millones de euros en la sanidad privada en los últimos años, no se haya bajado de los dos millones de andaluces y andaluzas en listas de espera».