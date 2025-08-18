El PSOE-A critica que la Junta duplique sus gastos en intereses y rechace la condonación de deuda

El PSOE-A reprochó ayer al Gobierno andaluz que vaya a «duplicar en 2028» sus pagos por intereses de deuda, según un estudio de la ... fundación Fedea, mientras rechaza la propuesta de condonación ofrecida por la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asciende a 19.000 millones de euros.

Así lo puso de manifiesto la portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Murillo, que afirmó que «con los 1.400 millones que la Junta se ahorraría del pago de intereses se podría pagar el comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares de 125.000 estudiantes, la ayuda por Dependencia a 431.000 personas, contratar a 2.000 médicos y 3.000 enfermeros, construir 3.000 VPO o 100 kilómetros de autovía».

La dirigente socialista sostuvo que Moreno rechaza esta propuesta que es positiva para Andalucía por «orgullo, soberbia y seguir las directrices de Feijóo», recriminándole que «se haya incrementado en 6.000 millones de euros su deuda, por lo que es incomprensible que no acepte la quita de la deuda que le ofrece el Gobierno de España, a pesar de que Andalucía sería la comunidad más beneficiada».

Por último, Alicia Murillo lamentó que el presidente de la Junta «no quiera ahorrarse 1.400 millones de euros en intereses porque prefiere seguir haciendo caso a las directrices de Feijóo antes que privar a los andaluces y andaluzas de pagar y mejorar los servicios e inversiones».