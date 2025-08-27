El PSOE-A cree que Moreno pagará en las «urnas y justicia» sus políticas privatizadoras

El PSOE-A considera que el presidente andaluz, Juanma Moreno, pagará en los «tribunales y en las urnas el sufrimiento que causa a la ... ciudadanía con sus políticas de privatización».

Así lo expresó ayer la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, que sostuvo que «Moreno sabe que ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía y sólo está en sus cálculos cuándo le conviene convocar elecciones autonómicas».

Asimismo, calificó de «farsante» al presidente de la Junta «ya que dice que Andalucía va muy bien mientras la mayoría de los andaluces no pueden acceder con dignidad a los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y dependencia ni a la vivienda ni a ayudas para autónomos y jóvenes», argumentó.

María Márquez dijo que «lo único que hay encima de la mesa de Moreno es continuar con su plan de privatización sanitaria en la comunidad como ha colado de tapadillo durante en el verano con un nuevo acuerdo marco para volver a dar dinero a la sanidad privada».

«Andalucía no se merece un presidente así que se dedica a confrontar constantemente con el Gobierno de Pedro Sánchez y que ahora nos quiere tener entretenidos a todos con la fecha de la convocatoria de las elecciones andaluzas, que el presidente realizará cuando más le interese a él», subrayó.

La número dos del PSOE-A aseguró que su partido está «preparado como única alternativa» al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno para la próxima cita electoral, ya se anticipada o para el próximo me de junio, «poniéndole voz al sufrimiento de los andaluces», recalcó.

María Márquez se pronunció así con motivo de la reunión de coordinación del Grupo Parlamentario Socialista celebrada en la sede regional del partido en Sevilla para preparar el nuevo curso político.