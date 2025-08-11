Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Junta estima que la escasez de oferta es la que ha disparado los precios . SUR

El proyecto de la Ley de Vivienda supera su último trámite y entrará en el Parlamento tras el verano

Con el dictamen favorable del Consejo Consultivo culmina el procedimiento previo para su aprobación en el Consejo de Gobierno

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

El anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía ya ha recibido el dictamen favorable del Consejo Consultivo, con lo que culmina el procedimiento previo ... a su aprobación en el Consejo de Gobierno antes de iniciar su tramitación parlamentaria. La Junta de Andalucía tiene previsto remitir el texto a la Cámara después del verano para que sea aprobado antes del final de la legislatura. Según la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, el dictamen del Consultivo viene a culminar un documento «que se ha trabajado intensamente y ha contado con una enorme participación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El proyecto de la Ley de Vivienda supera su último trámite y entrará en el Parlamento tras el verano

El proyecto de la Ley de Vivienda supera su último trámite y entrará en el Parlamento tras el verano