Las protestas del metal siguen en Cádiz con la negociación estancada

José Luis Piedra Viernes, 27 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las movilizaciones de los trabajadores del sector del metal en Cádiz siguen una jornada más a la espera de apurar las negociaciones que mantienen la patronal y lo sindicatos con la mediación del Sercla. Hoy hay de nuevo convocada una reunión, en la sede de Sevilla del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), para afrontar un último intento de alcanzar un acuerdo sobre la mejora del convenio colectivo y poder poner fin así a la huelga indefinida que arrancó el pasado lunes.

La última reunión entre las partes desarrollada el pasado martes fue maratoniana, con más de 12 horas de negociación con apenas avances y solo leves mejoras que solo lograron la satisfacción de UGT, el único sindicato que apoyó el preacuerdo.

De hecho, la patronal y UGT alcanzaron un «punto de encuentro» que mejoraba el preacuerdo que habían suscrito en la madrigada del pasado lunes, pero resultó insuficiente para desconvocar la huelga indefinida ya que fue rechazado por CCOO y CGT y no fue refrenado por la mayoría de las asambleas de trabajadores en sus respectivas fábricas.

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, defendió ayer el preacuerdo e instó a los trabajadores a valorar las mejoras propuestas en el convenio ya «la patronal ha dejado claro que esta es la última propuesta que hay, y que de no ser aceptada, se retiraría y llevaría la negociación al abismo».

El representante ugetista mostró su esperanza en que «los trabajadores que dijeron no al preacuerdo valoren esta propuesta en su justa medida, porque ya nos ha dejado claro la patronal) que esta es la última propuesta que hay y que si no la aceptan, entraríamos en un estado da negociación de total incertidumbre, ya que la retirarían y tendríamos que partir de cero», advirtió.

José Manuel Rodríguez reflexionó también sobre las futuras inversiones y proyectos y señaló que «si no viene empleo a la provincia de Cádiz, podríamos tener el mejor convenio del metal de España, pero no tendríamos trabajo y sin trabajo no se puede aplicar un convenio».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su deseo y confianza en que las partes puedan alcanzar pronto un acuerdo «satisfactorio» en este conflicto. En este sentido, subrayó la responsabilidad de su gobierno que está apostando por facilitar «el diálogo y el acuerdo y esperamos que se resuelva cuanto antes y para ello la Junta de Andalucía está actuando a través del Sercla».

Moreno resaltó en su intervención ayer en el Parlamento andaluz esfuerzo y el trabajo que se está realizando y que se acumulan ya 70 horas de negociaciones con la mediación de la Junta.

Mientras tanto, las protestas de los trabajadores continuaron ayer con una manifestación ante el hospital Puerta del Mar de Cádiz donde compartieron las reivindicaciones del personal sanitario.