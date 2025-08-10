Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PP-A confía en una nueva mayoría absoluta frente al PSOE de Montero, que está «desacreditada en Andalucía»

Carolina España advierte a la actual vicepresidenta primera del Gobierno de que es «muy difícil ser candidata» a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuando «se ataca a la tierra y se la agravia permanentemente» desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez

EP

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:20

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, confía en que el PP-A revalide la mayoría absoluta ... en las próximas elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026, frente a un PSOE-A que tiene una candidata a la Junta, como es la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está «desacreditada» en Andalucía.

