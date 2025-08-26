Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno y María Jesús Montero sonríen en un acto en el Parlamento andaluz. E. P.

PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral

Los dos partidos mayoritarios afrontan el nuevo curso político listos ante esta hipótesis, tanto a nivel autonómico como nacional

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

PP y PSOE, los dos partidos mayoritarios en Andalucía, aseguraron ayer encontrarse «preparados» para un eventual anticipo electoral antes de final de año, una hipótesis ... que está en el aire de la atmósfera política andaluza y que se configura como la gran incógnita con la se abrirá en breve el nuevo curso político tras la pausa estival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  7. 7 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  9. 9

    «El cliente no perdona ni una arruga»
  10. 10 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral

PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral