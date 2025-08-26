PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral

PP y PSOE, los dos partidos mayoritarios en Andalucía, aseguraron ayer encontrarse «preparados» para un eventual anticipo electoral antes de final de año, una hipótesis ... que está en el aire de la atmósfera política andaluza y que se configura como la gran incógnita con la se abrirá en breve el nuevo curso político tras la pausa estival.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, es el que tiene la llave para despejar este horizonte electoral aunque en su última aparición pública el pasado sábado en la feria de Almería en un acto con militantes volvió a insistir en su apuesta por apurar la legislatura al subrayar que la cita con las urnas «no tiene una fecha marcada pero llegarán a principios o finales de junio».

Mientras tanto, tanto PP como PSOE tienen su maquinaria electoral a punto por si se produjese este anticipo de los comicios que puede ser incluso a nivel nacional con la convulsa legislatura, la ausencia de presupuestos y la dificultad del Gobierno en coalición de PSOE y Sumar para contar con los apoyos necesarios de sus socios en el Parlamento para desplegar sus políticas.

Con este panorama, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, puso de relieve que su partido está «preparado y activo por si en cualquier momento se produce un adelanto electoral, ya sea a nivel nacional o autonómico, aunque reconoció que el presidente andaluz ha resaltado su voluntad es agotar la legislatura hasta junio y su apuesta es «mantener hasta final de legislatura su actual línea de gestión, de trabajo y fortalecer la confianza de los andaluces», argumentó.

En el PP apuestan por fortalecer la confianza de los andaluces y en el PSOE-A en trabajar por los problemas que sufren

Según el dirigente popular «Juanma Moreno tiene el mandato del pueblo andaluz, con u mayoría absoluta en las últimas elecciones, de agotar la legislatura y de tener presupuesto todos los años». Precisamente resaltó el valor de contar con esas cuentas autonómicas contrastando con la ausencia de presupuestos a nivel nacional.

«En Andalucía su Ejecutivo cuenta con un respaldo mayoritario que se consolida con lo más importante que hay a lo largo del año a nivel político, que es un presupuesto para poder realizar y llevar a cabo un proyecto político que es el que te ha generado la confianza de la sociedad», argumentó en una entrevista en Canal Sur Radio.

Antonio Repullo criticó también a la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ya que «por un lado es la Montero candidata en Andalucía y por otro es la Montero independentista, centrada en aprobar asuntos que afectan de manera muy negativa a Andalucía, como el de la financiación singular o el cupo catalán, por lo que no defiende los intereses de Andalucía en el momento que cruza Despeñaperros».

En las filas del PSOE andaluz también andan preparados ante ese posible adelanto electoral y su propia vicesecretaria general y portavoz en el Parlamento andaluz, María Márquez, aseguró ayer que «sean cuando sean las elecciones autonómicas nos pillará trabajando en el partido».

Problemas de partido

«Como decía Picasso, que la inspiración nos pille pintando, pues igual en el partido, que la convocatoria electoral nos pille trabajando», sostuvo la número dos del PSOE-A, que puso de manifiesto que en su formación «están en los problemas que les importan a los andaluces», recalcó.

Pese a ese posible adelanto, María Márquez admitió que «es Juanma Moreno, como presidente de la Junta, quien tiene la capacidad y la potestad de pulsar el botón para convocar las elecciones y nosotros no tenemos ningún problema cuando lo haga, ya que estamos en el tajo y con los problemas de los andaluces».