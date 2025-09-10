El Parlamento de Andalucía guarda un minuto de silencio por las víctimas en Palestina, Israel y Oriente Medio

El Parlamento andaluz ha comenzado hoy su nuevo periodo de sesiones tras el parón estival guardando un minuto de silencio en su primer Pleno para ... recordar a las «miles de víctimas inocentes asesinadas en el conflicto armado que se está viviendo en Gaza, Israel y el resto de Oriente Medio».

Este minuto de silencio ha sido seguido de forma unánime y en pie por todos los diputados de de los cinco grupos parlamentario presentes en el inicio de la sesión plenaria, un momento que también se ha dedicado a los dos últimas víctimas por violencia de género asesinadas en Motril y Sevilla y a recordar además la figura del expresidente de la Cámara autonómica José Antonio Marín Rite, fallecido el pasado mes de agosto.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha procedido a la lectura de un texto apoyado por todos los grupos en el que ha destacado que «Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y en el resto de Oriente Medio, por lo que la Cámara recuerda a las miles de víctimas inocentes asesinadas en este conflicto armado».

Este minuto de silencio no ha estado exento de polémica ya que las fuerzas de la izquierda han discrepado en la forma, pese a que han participado del acto, ya que han reclamado que se condenar expresamente el genocidio que, a su juicio, se está cometiendo en Gaza por parte de Israel.

De hecho, los parlamentarios del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía guardaron un minuto de silencio previo al inicio de la sesión plenaria en las puertas del salón de plenos portando una bandera de Palestina, sin la participación de PP y Vox.

La polémica viene desde la propia petición del grupo parlamentario Por Andalucía que a principios de mes pidió un minuto de silencio para rechazar el genocidio en Palestina, propuesta que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, terminó aceptando pero enfocando el minuto de silencio a todas las víctimas de este conflicto armado, lo que generó la críticas de los grupos de izquierda.

En la primera ronda de intervenciones en el Pleno, la parlamentaria de Adelante Andalucía Miren Begoñe Iza ha mostrado la indignación de su grupo por la «la falta de respeto tremenda cometida en la casa de todos los andaluces al no emplearse la palabra genocidio para referirse a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo».

Miren Begoñe Iza ha puesto de relieve el desacuerdo de su grupo con el acto por «no haber sido aprovechado par denunciar con claridad el genocidio sobre la población palestina que está perpetrando Israel, nosotros sí lo decimos claro: genocidio y hambruna planificada. Israel genocida», ha resaltado.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha enviado un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo paletino por el sufrimiento que está soportando y también ha puesto de manifiesto que lo que está pasando en Gaza es un genocidio.

Por último, el parlamentario del PSOE José Luis Ruiz también ha reivindicado en su intervención en el debate parlamentario para condenar el genocidio que se está produciendo en el territorio palestino, haciendo un llamamiento a la paz y a atender las resoluciones de los organismos internacionales, además de valorar el papel y el trabajo de muchas entidades del tercer sector que están trabajando en Gaza ayudando a su población.