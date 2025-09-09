Detectado un nuevo foco de gripe aviar en la provincia de Huelva

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, ha confirmado hoy un nuevo foco de gripe aviar ... en la provincia de Huelva localizado en una explotación avícola en el municipio de Valverde del Camino, muy cerca del primer foco detectado en la vecina localidad de El Cerro del Andévalo.

El virus ha sido detectado en una granja de 8.400 aves de corral y foco ha sido confirmado tras trasladarse la sospecha clínica al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y realizarse los análisis correspondientes en el centro nacional de referencia, en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Según la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio y la Consejería andaluz de Agricultura, este foco se declara a unos 20 kilómetros de detectado el pasado 4 de septiembre en una granja en El Cerro del Andévalo, aunque no existe «aparente relación epidemiológica entre ambos».

La explotación de Valverde del Camino ha sido visitada por los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y se encuentra actualmente inmovilizada, así como las explotaciones situadas en un radio de 3 y 10 kilómetros. La Junta informa que se ha iniciado el resto de actuaciones de sacrificio de las aves de la explotación afectada y de destrucción oficial de cadáveres, pienso y demás materias que pudieran vehicular el virus, según establecen los protocolos y de acuerdo con el Reglamento Delegado de la Comisión Europea.

El Gobierno andaluz pone de relieve que «se está actuando con rapidez y rigor para evitar que la enfermedad se propague, atajando contagios en otras zonas y asegurandola protección de la salud pública y el ecosistema».

En este sentido, desde la administración andaluza se está siguiendo el protocolo puesto en marcha en estos casos en coordinación con la explotación avícola, la oficina comarcal agraria y la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura en Huelva.

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha explicado que «el objetivo es mantener informado y formado a las Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía y a las ocho delegaciones territoriales para poner en marcha todas las medidas posibles que eviten que la enfermedad se propague y estar vigilantes ante cualquier incidencia y se está trabajando y supervisando las granjas de toda la comarca y provincia para actuar si fuera necesario».

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que este nuevo foco sospechoso en Valverde del Camino se suma a otros dos en estudio en las provincias de Málaga y Sevilla junto a los cinco ya confirmados, cuatro en la provincia de Huelva, tres en Hinojos y uno en El Cerro del Andévalo, y otro en Sevilla.