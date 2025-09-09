Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patos en una laguna de Sevilla, donde también se han encontrado aves muertas. SUR

Detectado un nuevo foco de gripe aviar en la provincia de Huelva

  ·

La Junta confirma la presencia de este virus en una explotación avícola localizada en el municipio de Valverde del Camino con 8.400 aves de corral

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:33

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, ha confirmado hoy un nuevo foco de gripe aviar ... en la provincia de Huelva localizado en una explotación avícola en el municipio de Valverde del Camino, muy cerca del primer foco detectado en la vecina localidad de El Cerro del Andévalo.

