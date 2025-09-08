Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, en una visita a un colegio en El Ejido. SUR

El nuevo curso arrancará con con 3.000 profesores más y 19.000 escolares menos en Andalucía

  ·

El sistema educativo andaluz cuenta con 1,8 millones de alumnos y 109.000 docentes, junto a más de 15.000 trabajadores de administración y servicios

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:04

El nuevo curso escolar contará con la incorporación de 3.000 docentes y con 19.000 escolares, según ha avanzado hoy la consejera de Desarrollo ... Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en una visita a las nuevas instalaciones del colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en el municipio almeriense de El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

