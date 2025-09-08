El nuevo curso arrancará con con 3.000 profesores más y 19.000 escolares menos en Andalucía

El nuevo curso escolar contará con la incorporación de 3.000 docentes y con 19.000 escolares, según ha avanzado hoy la consejera de Desarrollo ... Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en una visita a las nuevas instalaciones del colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en el municipio almeriense de El Ejido.

La consejera ha subrayado que el nuevo curso escolar arranca con casi 109.000 profesores, de los que 3.000 son docentes nuevos y específicos para reforzar las áreas de lengua y matemáticas. Además, ha destacado que habrá casi 19.000 alumnos menos, lo que no consideró una buena noticia por el notable descenso de la natalidad.

Según la resonable autonómica de Educación, «estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande en atender a la diversidad y en apoyar a todo el alumnado para que alcance las mejores cotas de éxito escolar con el refuerzo de profesores».

María del Carmen Castillo ha informdo que durante este semana se incorporan los niveles de Infantil y Primaria con unos 707.000 alumnos y 55.000 maestros distribuidos en 2.700 centros de toda Andalucía. Asimismo, ha inicado que en este curso «se ha puesto el foco especialmente en esos refuerzos de lengua y de matemáticas», al considerarlos esenciales para atender las necesidades detectadas.

El sistema educativo andaluz está compuesto por 1,8 millones de alumnos y alumnas, junto a los cerca de 109.000 docentes de la pública, a los que se suman los 17.000 profeores de la concertada y más de 15.000 trabajadores de Administración y Servicios.

La consejera ha resaltado la profesionalidad del personal que trabaja al servicio de la educación, así como el papel del personal de apoyo y el funcionamiento de aulas matinales, comedores y transportes a en un sistema que trata de que lleguen todos los recursos a donde son necesarios, ha resaltado.