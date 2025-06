Las noticias sobre los escándalos revientan la sesión parlamentaria sobre la situación política en Andalucía

El conjunto de la oposición, y especialmente el Grupo Socialista, llevaba tiempo reclamando en el Parlamento un debate general sobre la situación de Andalucía para ... poner en primer plano el estado de la sanidad. Después de que hubieran conseguido poner en el centro de la agenda política la ausencia del presidente en el último pleno con motivo de un viaja a Polonia, el propio Juanma Moreno reconoció que esa presión había tenido algún efecto y que por eso se apresuró a convocar para esta semana el debate general sobre la situación política en Andalucía, que se celebra cada año antes del verano y estaba previsto para julio.

Pero el debate si fijó justo para el día en que acabó estallando la crisis que llevó a la dimisión del número tres en la estructura federal del PSOE, Santos Cerdán. «Han tenido mala suerte», reconoció desde la tribuna el presidente de la Junta..

Durante toda la jornada, después de que Moreno interviniera durante casi hora y media para asegurar con una profusión de datos que Andalucía experimenta desde su llegada a la presidencia de la Junta una transformación estructural y a medida que los portavoces de la oposición iban respondiendo con un fuerte tono crítico, el Parlamento de Andalucía era un hervidero de comentarios sobre las noticias que llegaban sobre el informe de la UCO en relación con Cerdán.

Por ese motivo, en las filas socialistas se decidió un cambio de estrategia. La portavoz del PSOE-A, María Márquez, que intervenía en penúltimo lugar al representar al segundo grupo en importancia de la Cámara, tenía previsto un discurso centrado sobre todo en el estado de la sanidad y en el caso que investiga la justicia sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud. Sin embargo, a la vista de las circunstancias, los estrategas socialistas decidieron sobre la marcha cambiar el enfoque de la intervención.

Ataque preventivo

Con la certeza de que iban a recibir un fuerte ataque de Moreno centrado en la corrupción y de que la sanidad ya no iba a convertirse en el tema del día, decidieron que Márquez lanzara un ataque preventivo citando antiguos casos de corrupción del Partido Popular. El doble objetivo era cuestionar la autoridad moral del PP para hacer reproches en ese campo a los socialistas y al mismo tiempo levantar el ánimo de la propia tropa, bajo mínimos según iba reflejando el semblante de sus diputados a medida que avanzaba la tarde.

Así, la portavoz lanzó una dura diatriba contra el presidente de la Junta que incluyó referencias no sólo a su gestión, sino también a su trayectoria anterior y hasta referencias familiares. «Usted no es nuevo, cuando yo nací usted ya estaba en política -dijo Márquez, ovacionada desde los escaños socialistas-; nosotros no machacamos ordenadores, a nosotros no nos fundaron dictadores, nos fundaron trabajadores, siempre que nos caímos nos hemos levantado».

Moreno respondió con aplomo y lamentó que la portavoz socialista no aprovechara la oportunidad para pedir perdón por las noticias que se estaban conociendo en ese mismo momento. Pero sobre todo, reprochó lo que considera el silencio cómplice del PSOE de Andalucía ante la deriva que el conjunto del partido está tomando bajo la dirección de Pedro Sánchez.

En ese punto, el presidente de la Junta aseguró que le da pena la situación del PSOE, le reclamó que pidiera perdón a sus miles de votantes y afirmó que el Partido Socialista es necesario en Andalucía, lo que valió el reproche desde los escaños de Vox, cuyos diputados comenzaron a gesticular con gestos de reprobación.

«Aquí cabemos todos y nos respetamos todos, pero el Partido Socialista que existe hoy ha decidido suicidarse y vincular su futuro a la corrupción y a la locura en la que se ha instalado su secretario general; allá ellos», concluyó.