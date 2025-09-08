Muere ahogado un hombre en una playa artificial en el lago de Arcos de la Frontera

Un hombre falleció ayer ahogado cuando se bañaba en una playa artificial del lago próximo a la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, según ... informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Varios personas que se encontraban en esta playa alertaron al 112 de que un joven de 27 años se había metido en el agua del lago, cerca del club Náutico y de la avenida Príncipe de España, y que lo habían perdido de vista.

La sala coordinadora del Servicio 112 dio el aviso a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizaron a un helicóptero médico, a la Policía Local y a los Bomberos.

La Guardia Civil informó que había rescatad al hombre del interior del lago y los profesionales sanitarios le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar pero de manera infructuosa, confirmando poco después su fallecimiento.

Este verano está resultando trágico en Andalucía por ahogamientos y en lo que va de año han muerto ya mas de 60 personas en playas, piscinas y aguas de interior