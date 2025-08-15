Juanma Moreno pide endurecer las penas contra los pirónamos tras los últimos incendios
El presidente andaluz lamenta la intencionalidad del fuego de Tarifa y considera que sus responsables se enfrentan a un código penal «completamente inocuo»
Sevilla
Viernes, 15 de agosto 2025, 14:32
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido hoy un «endurecimiento claro y contundente» de las penas a pirómanos, que ponen en ... peligro «el patrimonio natural y personal», como ha ocurrido en el último incendio de Tarifa en el que «todo apunta que fue intencionado».
Moreno ha lamentado la intencionalidad del reciente fuego de Tarifa y que tras las investigaciones de Guardia Civil y la Policía Adscrita a Andalucía «todo indica, por la información de la que se dispone, a que el fuego fue intencionado». Así, el presidente de la Junta ha hecho hincapié en las «dificultades» que existen a la hora de detener a un pirómano y cuando se consigue, se enfrenta a un código penal «completamente inocuo».
Moreno, en declaraciones a la COPE, ha calificado al segundo incendio en Tarifa en dos semanas, que se inició el pasado lunes 11 de agosto, como «el más complicado al que los dispositivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales en Andalucía (Infoca) se ha enfrentado en los últimos años», una situación propiciada por «las casas diseminadas en la zona de Atlanterra con familias pasando sus vacaciones, donde las llamas llegaron a escasos cuatro metros de las viviendas».
Asimismo, el presidente ha señalado la necesidad de un desdoble de la N-340, que ha calificado como «una ratonera» y de la que «ha sido complicado evacuar a las 2.000 personas en tiempo récord». Una situación que podría haberse convertido en «una desgracia» si no hubiese sido por el trabajo de los efectivos.
Moreno ha agradecido a los efectivos que han trabajado para la extinción de ambos incendios, subrayando que la Junta de Andalucía, «continúa invirtiendo cada año, con el aumento de profesionales dentro de Plan Infoca hasta los 4.700 --la Unidad Militar de Emergencia (UME) que presta servicio a toda España cuenta con 3.500-- con 40 medios aéreos, lo que nos permite estar mejor preparados, además de prestar solidaridad con otras Comunidades Autónomas como está ocurriendo en Extremadura».
