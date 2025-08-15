Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una atención a medios, SUR

Juanma Moreno pide endurecer las penas contra los pirónamos tras los últimos incendios

El presidente andaluz lamenta la intencionalidad del fuego de Tarifa y considera que sus responsables se enfrentan a un código penal «completamente inocuo»

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:32

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido hoy un «endurecimiento claro y contundente» de las penas a pirómanos, que ponen en ... peligro «el patrimonio natural y personal», como ha ocurrido en el último incendio de Tarifa en el que «todo apunta que fue intencionado».

