Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moreno y Montero visitan una de las viviendas. MADERO CUBERO / E. PRESS

Moreno y Montero cruzan reproches, pero reivindican la colaboración entre administraciones

Ambos coinciden en el acto de entrega de unas viviendas para mayores y el presidente de la Junta pide «pelear menos y trabajar más»

SUR

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Córdoba fue el escenario este lunes de un nuevo encuentro entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ... candidata del PSOE-A a las próximas elecciones autonómicas María Jesús Montero. Como siempre que ambos dirigentes coinciden en un acto oficial, las miradas estaban puestas en los gestos y mensajes que ambos podrían dirigirse, y aunque no faltaron las pullas, lo más significativo fueron las alusiones a la necesidad de colaboración entre instituciones para afrontar los problemas de los ciudadanos, en especial los relacionados con la vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moreno y Montero cruzan reproches, pero reivindican la colaboración entre administraciones

Moreno y Montero cruzan reproches, pero reivindican la colaboración entre administraciones