Moreno y Montero cruzan reproches, pero reivindican la colaboración entre administraciones

Córdoba fue el escenario este lunes de un nuevo encuentro entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ... candidata del PSOE-A a las próximas elecciones autonómicas María Jesús Montero. Como siempre que ambos dirigentes coinciden en un acto oficial, las miradas estaban puestas en los gestos y mensajes que ambos podrían dirigirse, y aunque no faltaron las pullas, lo más significativo fueron las alusiones a la necesidad de colaboración entre instituciones para afrontar los problemas de los ciudadanos, en especial los relacionados con la vivienda.

«Lo que tenemos que hacer los que estamos en este lado es entendernos entre nosotros, pelearnos menos, y trabajar más, que es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen», dijo el presidente en la intervención con la que se se cerró el acto de entrega de viviendas en una promoción dirigida a personas mayores de 65 años.

No obstante, ambos dirigentes se cruzaron reproches en materia de financiación autonómica más o menos velados mientras reivindicaban la acción de sus respectivos gobiernos.

Así Montero aprovechó su discurso para reivindicar el Estado del bienestar como un pilar que «hay que seguir defendiendo», así como para lanzar un mensaje a favor de «blindar los servicios públicos», como la sanidad, la educación o el sistema de dependencia «para que responda cuando realmente lo necesitamos», ha añadido.

Para ello, según ha agregado Montero, hacen falta recursos, y al respecto defendió que el Gobierno de la Junta de Andalucía «ha tenido más recursos que nunca durante esta etapa de gobierno de Pedro Sánchez» como presidente, aunque «los recursos nunca son suficientes», según reconoció.

En ese punto, la ministra de Hacienda ha apuntado que en su departamento se sigue «trabajando para tener una nueva financiación autonómica», pero ha incidido en defender que «en estos últimos años», con el Gobierno de Pedro Sánchez, «se ha trasladado un volumen de dinero a las administraciones para permitir que se pongan en marcha iniciativas necesarias».

Por su parte, Juanma Moreno replicó indicando que «podemos hablar de muchas cifras, de mucho dinero», de lo que cada administración pone, pero «lo realmente importante es que hoy os vamos a dar unas llaves y vais a estrenar una solución» quienes se van a beneficiar de esas viviendas, ha añadido dirigiéndose a quienes participaban en este acto.

En esa línea, el presidente andaluz ha aseverado que «lo que tenemos que hacer todos es trabajar, entendernos entre nosotros», entre las administraciones, «pelearnos menos y trabajar más, que es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen bien»,