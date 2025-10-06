Moreno y Montero lamentan la muerte de Fernández Vara y elogian su figura
J. L. P.
Sevilla.
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó ayer el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al ... que consideró como «un hombre de sentido de Estado». Moreno destacó en redes sociales «su entrega a su tierra y a su gente», además de «su compromiso con España».
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó también su conmoción por la muerte del líder socialista extremeño.
La secretaria general del PSOE-A puso de manifiesto en redes sociales que Fernández Vara ha sido un «referente» del PSOE por su «inteligencia, autenticidad y bondad y se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión