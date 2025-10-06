Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moreno y Montero lamentan la muerte de Fernández Vara y elogian su figura

J. L. P.

Sevilla.

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó ayer el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al ... que consideró como «un hombre de sentido de Estado». Moreno destacó en redes sociales «su entrega a su tierra y a su gente», además de «su compromiso con España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

