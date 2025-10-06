Moreno y Montero lamentan la muerte de Fernández Vara y elogian su figura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó ayer el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al ... que consideró como «un hombre de sentido de Estado». Moreno destacó en redes sociales «su entrega a su tierra y a su gente», además de «su compromiso con España».

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó también su conmoción por la muerte del líder socialista extremeño.

La secretaria general del PSOE-A puso de manifiesto en redes sociales que Fernández Vara ha sido un «referente» del PSOE por su «inteligencia, autenticidad y bondad y se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo».