Política andaluza

Moreno convoca el congreso del PP-A para noviembre y encarga a Carolina España la ponencia política

El presidente andaluz se presentará a la reelección y advierte a su partido de que debe evitar caer en la polarización

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:47

Juanma Moreno ha puesto en marcha la maquinaria para afrontar las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de revalidar su gobierno en las urnas. El ... presidente de la Junta y del PP de Andalucía anunció este lunes la convocatoria para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre su XVI Congreso ordinario, que tendrá lugar en Sevilla. En el mismo acto, ante la Junta Directiva del PP-A, que saludó el anuncio con una ovación, Moreno confirmó que se presentará a la reelección.

