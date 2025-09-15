Moreno convoca el congreso del PP-A para noviembre y encarga a Carolina España la ponencia política

Juanma Moreno ha puesto en marcha la maquinaria para afrontar las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de revalidar su gobierno en las urnas. El ... presidente de la Junta y del PP de Andalucía anunció este lunes la convocatoria para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre su XVI Congreso ordinario, que tendrá lugar en Sevilla. En el mismo acto, ante la Junta Directiva del PP-A, que saludó el anuncio con una ovación, Moreno confirmó que se presentará a la reelección.

A pesar de su posición hegemónica en la política andaluza, el PP-A afronta este último curso político de la legislatura en una situación que puertas adentro se reconoce como difícil debido a la polarización politica que se vive a escala nacional y que supone un desafío para un proyecto que se reivindica como centrado y moderado.

A pesar de eso, Moreno convocó a los suyos a seguir trabajando con «serenidad y sensatez» y a mantener el estilo que dio en llamar la vía andaluza. «Es fundamental no dividir a la sociedad, no llevar a los ciudadanos a un estado de tensión», dijo el presidente, que acusó a Pedro Sánchez de estar impulsando a sabiendas esa polarización y de alimentar el crecimiento de Vox por motivos tácticos de muy corto plazo.

Ponencia política

En estas circunstancias, la ponencia política que se aprobará en el congreso reviste un importancia fundamental. La Junta Directiva del PP-A a designado para coordinarla a la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, mientras que la organizativa estará a cargo del secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra. El comité organizador del cónclave estará presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

El presidente anunció también que habrá una tercera ponencia, sobre el modelo social de Andalucía, que estará coordinada por un representante independiente de la sociedad civil. Con este gesto, Moreno persigue evidenciar el respaldo social que su proyecto político ha cosechado y que, en su opinión, ha sido fundamental para que Andalucía haya conseguido mantener bajo su presidencia un ritmo de crecimiento económico que casi ha doblado al del conjunto de España. «Ha llegado la hora de poner en valor todo este esfuerzo colectivo -afirmó-, nada hubiéramos conseguido sin la apuesta de una sociedad andaluza que está dispuesta a que sigamos transformando Andalucía».

En el congreso tomarán parte 2.160 compromisarios, lo que convierte a los populares andaluces en la organización territorial más numerosa del PP.