Moreno confirma el rechazo a la quita de la deuda por ser una «operación política para salvar a Pedro Sánchez»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado hoy que su ejecutivo no va a asumir la condonación de la deuda para ... la comunidad autónoma aprobada por el Consejo de Ministros al considerar que se trata de «una operación política» para mantenerse en el poder el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Moreno explicó que «esta condonación de la deuda no es favorable para Andalucía como dice la Airef o expertos de economía, de manera que su Gobierno no va a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, por muchas razones».

El presidente andaluz afirmó que «al final esto es tan sencillo como salvar a Sánchez y para ello nos meten a todos en un lío y además utilizando los recursos y el aparato del propio Estado, ya que no es otra cosa que una operación política para cumplir un compromiso con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y con el presidente catalán, Salvador Illa«.

A su juicio, «Andalucía no tiene ningún problema de deuda, a diferencia de Cataluña, que sí lo tiene, ya que la comunidad andaluza está a dos puntos por debajo de la media en deuda y es la más baja de los últimos 12 años».

Moreno insistió en resaltar el buen estado de salud de la deuda andaluza ya que «es una de las cinco comunidades autónomas de España con menos deuda, y, por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán, y tenemos solvencia para salir a los mercados», argumentó.

Asimismo, puso de relieve la solidez en la solvencia de Andalucía en materia de deuda y avanzó que a partir del próximo año la comunidad no necesitará ningún instrumento del Estado para financiarse y aque podrá hacerlo exclusivamente con los mercados«, subrayó.