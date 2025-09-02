Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente andaluz, Juanma Moreno, hoy con su homóloga de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. EFE

Moreno confirma el rechazo a la quita de la deuda por ser una «operación política para salvar a Pedro Sánchez»

El presidente de la Junta asegura que Andalucía goza de «solvencia» financiera y no necesita ninguna condonación porque «no tiene ningún problema de deuda, como sí lo tiene Cataluña»

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:57

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado hoy que su ejecutivo no va a asumir la condonación de la deuda para ... la comunidad autónoma aprobada por el Consejo de Ministros al considerar que se trata de «una operación política» para mantenerse en el poder el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  2. 2 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  3. 3 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moreno confirma el rechazo a la quita de la deuda por ser una «operación política para salvar a Pedro Sánchez»

Moreno confirma el rechazo a la quita de la deuda por ser una «operación política para salvar a Pedro Sánchez»