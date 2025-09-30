Juanma Moreno ve a Andalucía como «puntal de innovación» del sur de Europa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto de relieve hoy el impulso que está experimentando la comunidad en el ámbito de ... la innovación «hasta el punto de consolidarse, cada día más, como el gran puntal del sur de Europa».

Así lo ha resaltado en su intervención en el acto de celebración del XX aniversario de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), donde ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por la innovación con más 1.400 millones destinados en los últimos cuatro años a su impulso.

Moreno ha puesto de manifiesto también el crecimiento que se refleja tanto en el volumen de inversión en I+D, que mueve más de 2.285 millones de euros en 2023, según los últimos datos del INE disponibles, como en el liderazgo andaluz en empleo en las universidades públicas españolas, con 18.251 profesionales.

Moreno ha hecho referencia a todos estos datos para poner en valor el papel que Andalucía está desempeñando en el ecosistema innovador y ha añadido que «son cifras que refuerzan la posición y el empuje que la comunidad viene exhibiendo en el ámbito de la innovación, así como la vocación de convertirse en una referencia a nivel europeo tanto por inversión como por la dotación de recursos para los tejidos investigador y universitario».

Asimismo, ha puesto el acento en la apuesta de su Ejecutivo por «una Andalucía renovada que quiere ir a más, y que sabe cómo hacerlo, ya que queremos ser vanguardia y por eso no nos conformamos con las tecnologías ya asentadas y aspiramos a más».

A su juicio, «la innovación es una de las llaves maestras de la competitividad y para favorecerla son igualmente importantes ingredientes como la reducción de burocracia, una fiscalidad moderada, estabilidad política y seguridad jurídica» por los que viene trabajando el Gobierno andaluz.

Como próximo paso, el presidente ha avanzado que la nueva Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía será elevada al Consejo de Gobierno este mes de octubre, con el objetivo de que su futura aprobación permita reforzar el creciente protagonismo que está adoptando la comunidad en este ámbito, así como de potenciar las alianzas que sirven de vínculo tanto con el tejido empresarial como el universitario.