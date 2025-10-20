Montero critica a Moreno por intentar «tapar» la crisis de los cribados de cáncer

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, criticó ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ... por intentar «tapar» el problema de los fallos en el cribado del cáncer de mama sin asumir responsabilidades.

La también ministra de Hacienda afirmó ayer en un acto del partido en el municipio almeriense de Bentarique que esta crisis no se debe a «un fallo ni un error, sino que es consecuencia de las políticas del Gobierno andaluz del PP destinadas a «la privatización de la sanidad pública y a su desmantelamiento, ya que lleva siete demoliéndola a pico y pala in refuerzos de técnicos, ni de médicos, ni de enfermeras», arguyó.

Según la líder de los socialistas andaluces, «a Moreno no le interesa arreglar el problema de salud, lo que le interesa es que no se hable de él, tapar el testimonio de las mujeres».

Montero cuestionó la capacidad del presidente andaluz para solucionar los problemas de la sanidad y calificó de «apagafuegos político» al recién nombrado como nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Además, apeló a la defensa del sistema público sanitario, ya que con la salud no se juega», recalcó.

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, replicó ayer a María Jesús Montero a la que censuró por «utilizar la sanidad como herramienta para desgastar al Gobierno andaluz y obtener un puñado de votos» y subrayó que «se van a revisar todos los protocolospara identificar posibles mejoras».