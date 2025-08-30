Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. E.P.

María Jesús Montero anuncia la aprobación el martes de la quita de la deuda a Andalucía

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el anteproyecto de ley para condonar la deuda a Andalucía y al resto ... de comunidades autónomas, según anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una visita a una empresa de la Zona Franca de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur María Jesús Montero anuncia la aprobación el martes de la quita de la deuda a Andalucía

María Jesús Montero anuncia la aprobación el martes de la quita de la deuda a Andalucía