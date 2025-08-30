María Jesús Montero anuncia la aprobación el martes de la quita de la deuda a Andalucía

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el anteproyecto de ley para condonar la deuda a Andalucía y al resto ... de comunidades autónomas, según anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una visita a una empresa de la Zona Franca de Sevilla.

Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas por esta quita de la deuda, ya que estará por encima de los 17.000 millones de euros del total de 85.000 millones que se condonará al conjunto de las comunidades autónomas

La ministra de Hacienda afirmó que «es difícil que las comunidades autónomas no acepten la condonación de la deuda», en alusión a Andalucía.

Además, criticó al presidente andaluz, Juanma Moreno, por «no tener argumentos para renunciar a esa condonación de la deuda y por afirmar que se iba a condonar en mayor medida la deuda de Cataluña y que a Andalucía se le iban a dar migajas, cuando por supuesto desde el Gobierno se quiere dar un trato equitativo en todos los territorios y es Andalucía la que más se beneficia de dicha condonación de la deuda».

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, consideró ayer que la condonación de deuda autonómica que propone el Gobierno central «no es sino una forma más de pagar las exigencias de los independentistas catalanes y el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere blanquear esa iniciativa al extenderla al resto de comunidades autónomas de régimen común.

Carolina España indicó que «e trata blanquear una medida que no han pedido las comunidades autónomas, sólo Cataluña, es una cesión más al independentismo, un privilegio más del Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de los votos necesarios para seguir en Moncloa».

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, censuró a María Jesús Montero por su «contradicción insalvable ya que no se puede ser desde el Gobierno la artífice del cupo separatista y pretender al mismo tiempo ser la candidata socialista en Andalucía y perjudicar a esta tierra con sus políticas».