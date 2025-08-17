Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 1,6 millones de viajeros en la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

La Operación Paso del Estrecho 2025, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, ha completado su fase ... de salida el 15 de agosto en la que han cruzado el Estrecho de Gibraltar desde los puertos andaluces un total de 1.671.717 pasajeros (el 97,1% del total), un 3,4% más que en 2024, y 417.577 vehículos (96,27% del total), cifras también superiores en un 3,37%.

