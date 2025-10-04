Los médicos andaluces se movilizan contra el Estatuto impulsado por el Ministerio

Los médicos andaluces se movilizaron ayer con una jornada de huelga y manifestaciones para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco que propone el ... Ministerio de Sanidad al considerarlo perjudicial para su colectivo y reclamar un texto propio para la profesión médica.

Las manifestaciones convocadas en toda Andalucía tuvieron un seguimiento mayoritario, según el Sindicato Médico Andaluz, que destacó la normalidad y alta participación en estos concentraciones de protesta.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, aseguró que este estatuto supone un «fracaso» para el sistema sanitario público nacional, por lo que exigió un estatuto específico para los médicos que ponga fina a la precariedad laboral que sufren.

A su juicio, «la situación de los médicos en este momento es insostenible y este estatuto está basado en el maltrato al médico, la sobrecarga laboral y la falta de respeto a los derechos básicos del facultativo».

El representante de los médicos andaluces afirmó que el estatuto presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, «representa un intento de perpetuar este modelo fracasado».

Rafael Ojeda puso de relieve además que «es necesario un marco normativo que recoja nuestra particularidad profesional y que permita canalizar las reivindicaciones del colectivo y responder al mismo tiempo a las necesidades de la ciudadanía».

Asimismo, el dirigente sindical médico lamentó la «falta de diálogo con el Ministerio, ya que no tenemos posibilidad de negociación, la ministra se ha limitado a cubrir el expediente de manera formal».

La consejera de Salud Rocío Hernández, apoyó la reivindicación de los médicos ya que hay que adaptar el Estatuto a la situación actual y reprochó que «no tenga ni una validez jurídica ni una financiación extra».