Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo

Sigue el cambio brusco del tiempo en Andalucía, después de una ola de calor que terminó con un pronunciado descenso de las temperaturas. Según la ... Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este sábado estuvo marcado por el «descuelgue de una vaguada que se aislará (dana) este domingo y permanecerá el lunes al sur de la Península». Una dana (depresión aislada en niveles altos) que traerá desde el domingo un aumento de la nubosidad y posibilidad de tormentas. «No se descarta algún chubasco ocasional y aislado, acompañado de tormentas», sostienen desde la Aemet.

Las nubes irán aumentando a lo largo de este domingo y se esperan tormentas en el tercio oriental de la comunidad (Almería, Granada y Jaén) «a partir de la tarde, más probables e intensos en las sierras». Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántica. En Málaga al menos este domingo no se esperan lluvias, aunque las tormentas sí podrían llegar a algunos puntos de la provincia en la madrugada del domingo al lunes y el lunes por la mañana.

Andalucía mantendrá este «descenso significativo» de las temperaturas hasta terminar el mes de agosto con valores «por debajo de lo normal» para estos meses estivales. «Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en Andalucía en esta época de año», aclara el director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco, en declaraciones a Europa Press.