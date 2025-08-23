Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Se esperan chubascos desde esta tarde en Andalucía oriental

Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo

Se mantiene el descenso significativo de las temperaturas, con valores por debajo de lo normal para agosto

SUR

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:15

Sigue el cambio brusco del tiempo en Andalucía, después de una ola de calor que terminó con un pronunciado descenso de las temperaturas. Según la ... Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este sábado estuvo marcado por el «descuelgue de una vaguada que se aislará (dana) este domingo y permanecerá el lunes al sur de la Península». Una dana (depresión aislada en niveles altos) que traerá desde el domingo un aumento de la nubosidad y posibilidad de tormentas. «No se descarta algún chubasco ocasional y aislado, acompañado de tormentas», sostienen desde la Aemet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  5. 5 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  6. 6

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  7. 7 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  8. 8

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  9. 9 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  10. 10 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo

Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo