Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto

Andalucía mantendrá este «descenso significativo» de las temperaturas hasta terminar el mes de agosto con valores «por debajo de lo normal» para estos meses estivales. « ... Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en Andalucía en esta época de año», aclara el director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco.

Con la ola de calor atrás, en declaraciones a Europa Press, Riesco ha vaticinado que «estas dos últimas semanas de agosto van a ser más frescas de lo lógico en muchos puntos de la comunidad andaluza, donde las temperaturas, en su gran mayoría, estarán cercanas a lo normal pero en gran parte por debajo».

«Las temperaturas estarán en torno a los 32 y 33 grados aproximadamente» Jesús Riesco Director de la Aemet en Málaga

Por otro lado, el director de la Aemet en Málaga ha destacado que en Sevilla capital «difícilmente se va a pasar de los 36 grados, quizás algún día se puede acercar, pero las temperaturas estarán en torno a los 32 y 33 grados aproximadamente». «La semana que viene habrá una continuidad de esta», añade Riesco.

En contraposición, Riesco ha subrayado que el Valle del Guadalquivir y las proximidades de Córdoba son «las zonas donde se registrarán las temperaturas más altas en lo que queda de mes». De este modo, ha pronosticado que ambas zonas, en algún momento, podrán llegar a los 37 y 38 grados pero que en general, van a estar «por debajo de lo normal en lo que queda de agosto».