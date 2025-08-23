Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto

«Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en esta época de año», aclara el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco

Europa Press

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:17

Andalucía mantendrá este «descenso significativo» de las temperaturas hasta terminar el mes de agosto con valores «por debajo de lo normal» para estos meses estivales. « ... Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en Andalucía en esta época de año», aclara el director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco.

