La Línea aplaude el fin de la verja en Gibraltar y Algeciras advierte del riesgo de «colonización»

Los alcaldes de La Línea de la Concpeción y Algeciras acogieron ayer de forma dispar el anunciado fin de la verja en Gibraltar para el ... próximo año tras el acuerdo a tres bandas alcanzado por los Gobiernos de España, Reino Unido y Unión Europea tras el Brexit.

Mientras que el alcalde linense, Juan Franco, aplaudió la medida, su homólogo algecireño, José Ignacio Landaluce, lo valoro con reticencias. Así, el primer edil algecireño y senador del PP, José Ignacio Landaluce, advirtió de la «colonización del Campo de Gibraltar por parte de los gibraltareños» ante las condiciones del acuerdo sobre el Peñón.

José Ignacio Landaluce criticó desconocer los detalles ya que que «lo poco que sabemos sobre el acuerdo, además de que servirá para acabar con la verja, es que disipa la atención de las cuestiones realmente importantes que se deben incluir en dicho y de las que no sabemos nada», lamentó.

Aunque valora la parte positiva de la desaparición de la frontera física al suponer una mayor fluidez en el tránsito de personas y vehículos, el alcalde de Algeciras considera que «se eliminan las pocas trabas que tenían los gibraltareños para continuar su particular colonización del Campo de Gibraltar, ya que no tendrán que justificar temporadas de estancia o cualquier otro requisito para no perder los beneficios fiscales de los que siempre han disfrutado, mientras a este lado seguiremos pagando impuestos».

El alcalde linense exigió más información sobre el fin de esta frontera «más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio» con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y espera que «en breve» se produzca una nueva reunión con los alcaldes de la comarca para conocer detalles sobre el proceso ya «es un tema que a nuestro municipio le afecta directísimamente ya que la verja está en nuestro término municipal», subrayó.