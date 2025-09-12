Liberada tras 12 horas la mujer retenida por el hombre que mató a su marido en Granada

La Guardia Civil logró detener en la madrugada de este jueves al hombre que el miércoles acabó con la vida de su vecino de ... un disparo en una pedanía de Huétor Santillán y se atrincheró luego en una vivienda con la mujer de la víctima, la cual ha sido liberada por los agentes tras 12 horas de negociación. Un caso en el que se baraja como principal hipótesis las desavenencias vecinales. Prado Negro vivió su jornada más dramática, con el asesinato de su vecino Juan y el secuestro de su mujer, Lourdes, durante 12 largas horas, hasta que la dejaron salir con vida. El presunto autor, Pedro, vecino de ambos, fue detenido por la Guardia Civil, que desplegó a 250 agentes de distintas unidades durante una jornada maratoniana y extenuante.

Una vez lograda la liberación de la mujer, toca conocer más detalles sobre lo sucedido. Víctima y verdugo viven justo al lado, en viviendas amplias, con piscina, en mitad del campo. La de Juan está situada un poco más alta. Están ubicadas, aproximadamente, a un kilómetro del núcleo de la localidad. El arrestado, de 61 años, supuestamente esperó a que la pareja llegara en su coche y colisionó su vehículo contra el suyo muy cerca de la entrada de ambos domicilios.

Después, según ha corroborado la Guardia Civil, disparó con un arma corta contra el conductor del vehículo, de 67 años de edad, y le causó la muerte. Unos vecinos encontraron el cuerpo. Lo llamaron varias veces, pero Juan no respondía. En un momento dado, el hijo de la víctima se acercó al lugar y, pese a los esfuerzos de los vecinos, alcanzó la escena del crimen.

Después del asesinato, el individuo, que cuenta con licencia de armas, bajó a la fuerza a la mujer y la llevó hasta su casa, donde la retuvo durante 12 horas. Amenazaba con disparar contra ella y contra sí mismo ante cualquier movimiento. El primer aviso sobre este hecho se recibió a las 15.00 horas. La Guardia Civil inició entonces un operativo para asegurar la zona, liberar a la mujer y detenerlo.

Media hora después, por la zona ya sobrevolaba un helicóptero del 061, que aterrizó en un descampado cercano por si tuviera que trasladar a alguien de urgencia. Los vecinos se alertaron; algunos creían que se había producido un incendio. Cuando se acercaron al precinto policial, comprobaron que era un tema bien distinto. Una vez supieron del destino fatal de su querido vecino, comenzaron los llantos y los rezos para que Lourdes saliera con vida.

250 agentes se trasladaron hasta la zona durante la jornada, con el apoyo de un equipo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), un grupo de élite especialmente entrenado para actuar en este tipo de secuestros o en operaciones contra el terrorismo. En Prado Negro contenían la respiración. La oscuridad se apoderó del paraje. El cansancio hacía mella. El equipo negociador continuaba su labor, aislado para evitar contaminarse de información. Eran las 3.45 horas cuando lograron que el individuo dejara salir a la mujer, cuyo estado de salud, en general, es bueno. 45 minutos después, la Benemérita accedió a la vivienda y lo detuvo.