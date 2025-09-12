Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prado Negro, pedanía de Huétor Santillán, vivió una noche tensa hasta la liberación de la mujer. ARIEL C. ROJAS

Liberada tras 12 horas la mujer retenida por el hombre que mató a su marido en Granada

El presunto autor, vecino de ambos, fue detenido por la Guardia Civil, que desplegó a 250 agentes de distintas unidades durante una jornada maratoniana

L. VELASCO Y S. MARTÍNEZ

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La Guardia Civil logró detener en la madrugada de este jueves al hombre que el miércoles acabó con la vida de su vecino de ... un disparo en una pedanía de Huétor Santillán y se atrincheró luego en una vivienda con la mujer de la víctima, la cual ha sido liberada por los agentes tras 12 horas de negociación. Un caso en el que se baraja como principal hipótesis las desavenencias vecinales. Prado Negro vivió su jornada más dramática, con el asesinato de su vecino Juan y el secuestro de su mujer, Lourdes, durante 12 largas horas, hasta que la dejaron salir con vida. El presunto autor, Pedro, vecino de ambos, fue detenido por la Guardia Civil, que desplegó a 250 agentes de distintas unidades durante una jornada maratoniana y extenuante.

