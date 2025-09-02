La Junta ve una «trampa y un maquillaje contable» la condonación de la deuda

La Junta de Andalucía insistió ayer en su rechazo a la condonación de la deuda que tiene previsto aprobar el Gobierno de la Nación ... en el Consejo de Ministros de hoy a considerar que es «una trampa y un maquillaje contable».

Así lo puso de relieve ayer la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, que consideró que esta propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez responde a una «exigencia» del independentismo catalán.

Según la consejera, «los andaluces y españoles se merecen saber la verdad sobre lo que hay detrás de esa condonación de deuda y que el Gobierno central no les mienta porque es una exigencia de Cataluña, una de las comunidades autónomas con más deuda de toda España».

Carolina España aseguró que «Cataluña tiene más del doble de deuda que Andalucía por dedicarse a despilfarrar durante la pandemia y la época del procés y, al final, eso lo vamos a tener que pagar todos los españoles».

La consejera dijo en Canal Sur Radio que «se trata de una amnistía contable y no supondrá ni un euro más para invertir en Andalucía ni en sanidad, ni en educación ni en dependencia, no supone más recursos ni para pagar más médicos, ni más profesores, ni para invertir en la mejora de carreteras ni en vivienda, sino que la deuda se mutualiza y la vamos a seguir pagando todos los españoles».

En similares términos se pronunció ayer también el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que consideró la quita de la deuda «una traición a Andalucía que realmente sólo beneficia» a comunidades autónomas con mayor endeudamiento como Cataluña.

Antonio Sanz acusó en Onda Cero a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «pretender ahora imponernos el modelo de financiación singular hecho como un traje a medida para Cataluña al conjunto de España».

El Consejo de Ministros prevé dar luz verde hoy al proyecto de ley por el que asumirá hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas, siendo Andalucía las más beneficiada con un total de 18.791 millones.

El PSOE-A criticó el rechazo de la Junta a esta oferta de quita de la deuda del Gobierno y calificó su reacción de «infantil» y de perseguir solo la confrontación en una inicio del nuevo curso político en clave de «campaña electoral».

El secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, consideró la condonación de la deuda como una «magnífica noticia para Andalucía, porque la dota de más recursos para poner y solventar los problemas que tienen los servicios públicos» en la comunidad», subrayó.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, puso de relieve ayer que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «tiene la obligación de aceptar esa quita de deuda para favorecer a los andaluces y a las andaluzas y no hacer de correa de transmisión de Génova», por lo le instó también a abandonar «la confrontación para ponerse de parte de los intereses de Andalucía, que no es la sucursal del PP de Madrid».

Según Toni Valero, «Moreno no puede rechazar esta quita de deuda y mirar a la cara a quien lleva meses esperando que la atiendan en la sanidad pública y están a la lista de espera o lo que llevan más de 600 días esperando para que le den una ayuda a la dependencia o tener las universidades infrafinanciadas».