Villa turística vendida por la Junta en la localidad onubense de Fuenteheridos. SUR

La Junta rentabiliza su patrimonio sin uso con 138 millones en subastas

La última enajenación de bienes infrautilizados o abandonados oferta hasta 27 inmuebles por un valor de 22 millones

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El Gobierno andaluz sigue con su hoja de ruta en la venta del patrimonio propiedad de la Administración autonómica y que se encuentra en desuso, ... infrautilizado e incluso abandonado, un plan con los que ha generado ya unos ingresos de 138 millones de euros.

