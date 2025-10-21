Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, durante su intervención en el foro de ABC en Sevilla. María José López / Europa Press
Política andaluza

La Junta incrementa en un 5,65% sus presupuestos, que rozarán los 51.600 millones en 2026

Juanma Moreno reclama al Gobierno que si no va a invertir en infraestructuras eléctricas, le transfiera las competencias

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 12:18

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene volverán a ser los más altos de la historia, con un incremento de ... 2.761 millones de euros sobre los del actual ejercicio. Así lo anunció este martes el presidente andaluz, Juanma Moreno, que indicó que el envolvente de las cuentas autonómicas alcanzará los 51.597 millones de euros, un 5,65 por ciento por encima del presupuesto actualmente en vigor.

