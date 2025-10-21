La Junta incrementa en un 5,65% sus presupuestos, que rozarán los 51.600 millones en 2026

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene volverán a ser los más altos de la historia, con un incremento de ... 2.761 millones de euros sobre los del actual ejercicio. Así lo anunció este martes el presidente andaluz, Juanma Moreno, que indicó que el envolvente de las cuentas autonómicas alcanzará los 51.597 millones de euros, un 5,65 por ciento por encima del presupuesto actualmente en vigor.

Sin abandonar el argumento de que la Administración andaluza se encuentra infrafinanciada, al recibir del Estado transferencias por habitante por debajo de la media española, Moreno apuntó que este aumento es posible gracias a que la economía andaluza crece por encima de la media nacional y que a pesar de la política continuada de reducciones de impuestos, la recaudación fiscal sigue creciendo.

Lo hizo durante su intervención en un foro en Sevilla del periódico ABC, donde celebró que Andalucía lleva años creciendo por encima de la media de España y muy por encima de la media de la Unión Europea.

Bajada del paro

«Llevamos 53 meses consecutivos con bajadas de paro interanual y desde junio estamos por debajo de la mítica cifra de paro de los 600.000 en Andalucía», dijo el presidente, que recordó también que durante los últimos cinco años se han batido récords de exportaciones.

«A falta de los datos del 2025, que todavía no se han cerrado, obviamente, llevamos ya los cuatro mejores registros de la historia en los meses que hemos examinado y todo nos indica que el año 25 volveremos a batir récords», aseguró.

El presidente andaluz subrayó la importancia estratégica de las inversiones en infraestructura eléctrica

El presidente volvió a poner en valor la importancia de la estabilidad política en la que se ha instalado Andalucía, subrayó que cuando un territorio atrae a empresas y genera emprendimiento, «es señal de que las cosas funcionan» y citó el dato interanual de agosto que dice que la creación de nuevas empresas en Andalucía subió más de un 18% con un total de 1.188 sociedades mercantiles constituidas, cinco veces más, cinco veces más que el conjunto de España.

El presidente advirtió de que la actualización de la red eléctrica en Andalucía es vital para mantener este ritmo de crecimientos. «O el Gobierno de la nación interviene de manera urgente ejecutando ya los 282 millones de euros de inversión pendiente y desarrollando también la normativa necesaria para la transición energética o tendremos severísimos problemas para que la industria se instale en Andalucía», advirtió.

En ese sentido, denunció lo que considera dejación por parte del Ejecutivo de Sánchez en esta materia, que en su opinión pone en jaque la perspectiva de prosperidad y el empleo de la industria andaluza. «Si el Gobierno de España no es capaz de hacerla, es muy sencillo -dijo-, que nos transfiera las competencias de red eléctrica a Andalucía, que nos transfieran los recursos de esas competencias y nosotros nos ponemos en marcha desde mañana mismo».

No obstante, matizó que no es partidario de «trocear el país por incompetencia de un gobierno que es lo que está pasando», pero que es necesario un ejecutivo que mire por el conjunto del país y no solamente por algunas comunidades del norte. «El sur existe, tiene capacidad de producción industrial y necesita potencial energético», señaló antes de recordar que Andalucía es la tercera economía de España.