La Junta incorpora este mes a 2.528 nuevos docentes en los centros más vulnerables

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los acuerdos firmados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con los principales representantes ... del sector educativo, tanto público como concertado, para impulsar una mejora integral del sistema educativo andaluz y dar respuesta a muchas de las demandas planteadas por la comunidad educativa.

Estos acuerdos, firmados en julio de 2025, buscan fortalecer la calidad de la enseñanza, la equidad y las condiciones laborales del profesorado. El primero de los acuerdos, firmado con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, reforzará la plantilla pública con 6.528 docentes, de los que 2.528 ya se han incorporado este mes de septiembre, en su mayoría, en los centros educativos más vulnerables y que necesitan mejorar sus resultados.

Este primer cupo forma parte de un plan de choque para potenciar los resultados académicos, impulsar la competencia digital, reforzar las enseñanzas de FP y atender al alumnado con necesidades educativas especiales. La incorporación de estos profesores ha supuesto una inversión de 130 millones de euros, cofinaciados con fondos europeos, y permitirá también cumplir con el objetivo de bajar la ratio a 22 alumnos por aula en el segundo Ciclo de Infantil, una medida que comenzará a implantarse en el curso 2026-2027 y que quedará completada en el curso 2028-2029.

Otra de las medidas recogidas en este acuerdo es que los alumnos con necesidades educativas especiales contarán como doble para el cálculo de la ratio a la hora de repartir docentes de refuerzo tanto en Primaria como en Secundaria Obligatoria. También se ha abordado la carga burocrática del profesorado, una reclamación de los docentes andaluces para poder dedicar más tiempo a su labor en las aulas.

El Gobierno andaluz ha trabajado en soluciones para reducir y simplificar informes y procedimientos, eliminar duplicidades y mejorar la gestión digital de permisos y evaluación del alumnado, incidiendo además en la carrera profesional de los docentes andaluces. De essta forma, se recupera la convocatoria, después de 25 años, de los procedimientos que permiten acceder al profesorado de Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño.

Los once acuerdos previos firmados por los sindicatos han sido la antesala de este último pacto. Estos acuerdos supusieron, entre otras iniciativas, equiparar los salarios de los docentes con la media nacional, abordar la ampliación de la plantilla e incrementar el número de horas de los monitores escolares para que trabajen a jornada completa, según la Junta.