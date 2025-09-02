Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una profesora impartiendo clase en un aula de un centro escolar andaluz. SUR

La Junta incorpora este mes a 2.528 nuevos docentes en los centros más vulnerables

  ·

Este refuerzo para el nuevo curos supondrá una inversion de 130 millones que impulsará una mejora integral en el sistema educativo andaluz

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:57

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los acuerdos firmados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con los principales representantes ... del sector educativo, tanto público como concertado, para impulsar una mejora integral del sistema educativo andaluz y dar respuesta a muchas de las demandas planteadas por la comunidad educativa.

