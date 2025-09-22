Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Calle de un polígono industrial en la localidad sevillana de El Pedroso. J. L. PIEDRA

La Junta impulsa una ley para fomentar el desarrollo de los espacios productivos

La norma persigue modernizar los 2.379 enclaves para facilitar la llegada de inversiones y actividades industriales y generar empleo

JOSÉ LUIS PIEDRA

Sevilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno andaluz ha remitido ya al Parlamento el proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía (LEPA), ... una norma que busca impulsar los polígonos industriales de la comunidad a través de su mejora y modernización, tanto en infraestructuras como en servicios y facilitar para la implantación de industria para crear actividad y empleo.

