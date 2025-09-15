La Junta implica a los ayuntamientos en el desarrollo de la actividad minera
Crea la Red de Municipios Mineros de Andalucía para fomentar proyectos y captar inversiones facilitando esta actividad en sus territorios
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
El Gobierno andaluz ha apostado por la implicación de los ayuntamientos en su plan para el impulso del sector minero, una prioridad dentro de su ... estrategia por el fomento de la actividad económica y la industria. Para ello, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha creado la Red de Municipios Mineros de Andalucía a través de la firma de un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la que se persigue fomentar este sector facilitando su actividad por el impacto positivo local que estos proyectos tienen para los municipios en empleo, inversión y desarrollo.
Este acuerdo entre Junta de Andalucía y FAMP permitirá trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos para promover la minería en el territorio, fortaleciendo la red de proveedores locales, contribuyendo a fijar población y reforzando el impacto social de los proyectos que se desplieguen. La Junta se encargará de promover el intercambio de buenas prácticas y la identificación y acceso a los mecanismos para la búsqueda de financiación, dando apoyo al desarrollo de actividades de formación para trabajadores, estudiantes y personas desempleadas de estos municipios con el objetivo de facilitar la especialización profesional requerida para el desarrollo de la actividad minera, incluyendo el impulso incluso del carácter dual de la formación profesional.
Esta iniciativa prevé también la creación de una red de equipos técnicos municipales especializados en la tramitación de proyectos mineros y en el fomento de esta actividad minera a través de la que se generen sinergias de trabajo y se compartan recursos, conocimientos, herramientas y buenas prácticas, así como la aplicación de modelos que fomenten la colaboración público-privada.
Se impulsarán equipos especializados entramitar proyectos y se fomentará la colaboración público-privada
Asimismo, esta red prestará asesoramiento técnico y administrativo para la tramitación de los nuevos proyectos mineros que se puedan plantear en los municipios. Por otro lado, se pondrán en marcha contactos periódicos con los agentes económicos y sociales, colegios profesionales en materia de minería y otros organismos de interés al objeto de identificar propuestas de interés y explorar posibles vías de colaboración en lo relativo a la consolidación y desarrollo de las actividades de la red.
El lanzamiento de esta red municipal por la actividad minera se realizará a través de un proceso participativo con la finalidad de asegurar la inclusión de todos los actores necesarios con vistas a convertirse en un instrumento útil y eficaz de coordinación interadministrativa para el impulso de proyectos mineros en sus respectivas localidades para contribuir de manera segura, perdurable y comprometida al desarrollo y bienestar de estos pueblos.
La Consejería de Industria Energía y Minas subraya que esta iniciativa nace a semejanza de la Red Ciudades Industriales de Andalucía para reconocer a los municipios especialmente comprometidos con la implantación de industria en su territorio, que cuenta ya con más de 110 municipios adheridos y en cuya difusión también contribuye de forma activa la FAMP.
Un sector en auge y líder en minería metálica que factura 1.300 millones y genera 8.500 empleos
La nueva red municipal en favor de la minería se enmarca en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía impulsada por el Ejecutivo andaluz hasta el horizonte de 2030, apostando por una minería innovadora, responsable y segura, reactivando este sector y poniendo en valor la riqueza del subsuelo que atesora la comunidad autónoma. El sector extractivo andaluz vive un resurgimiento sin precedentes tras décadas de crisis, concentrando actualmente casi el 35% del total del valor de la producción nacional que, en el caso de la minería metálica, se eleva hasta el 90%. El volumen de facturación de las empresas del sector que operan en Andalucía está próximo a los 1.300 millones de euros, generando más de 8.500 puestos de trabajo. En el subsuelo de Andalucía están presentes 22 de las 34 materias primas consideradas fundamentales por la Unión Europea para la transición energética y digital. Actualmente se encuentran en explotación cuatro de estos recursos esenciales: el más importante es el cobre, siendo Andalucía el segundo productor europeo; le sigue el estroncio, en el que la región es la primera productora primaria mundial, junto al espato-flúor y feldespato. Andalucía es también la primera productora europea de yeso y líder nacional en mármol y productos de cantera.
