Junta y FAMP impulsan la red de municipios mineros para fomentar la actividad del sector

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ( ... FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, firmaron hoy un convenio de colaboración para impulsar y difundir la Red de Municipios Mineros de Andalucía, una iniciativa que promueve el Gobierno andaluz para el desarrollo del sector minero y el impacto positivo local de los proyectos sobre los municipios en los que se asientan.

Este acuerdo impulsa esta red de municipoios mineros a semejanza de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, impulsado también desde la Consejería de Industria para reconocer a los municipios especialmente comprometidos con la implantación de industria en su territorio, que cuenta ya con más de 110 municipios adheridos y en cuya difusión también contribuye activamente la FAMP.

El consejero Jorge Paradela afirmó que «Andalucía es la región líder en producción minera de España, con un valor superior a los 1.200 millones de euros, y una de las principales regiones productoras de Europa, al contar con 478 explotaciones activas localizadas en 283 municipios andaluces, que además generan 8.500 empleos directos, lo que supone el 28 por ciento del total nacional».

Andalucía cuenta con un gran patrimonio de yacimientos mineros y concentra el 90 por ciento del valor de producción de la minería metálica, siendo la segunda región europea en producción de cobre y líder en la producción de mármol y yeso. Según el consejero, «estos datos ponen de relieve la responsabilidad que tenemos para aprovechar los extraordinarios recursos con los que cuentan los municipios andaluces y crear un entorno favorable para el desarrollo de la minería».

Según Jorge Paradela, «este sector ha propiciado en la última década una inversión por encima de los 2.000 millones de euros en la comunidad andaluza y con ese espíritu firmamos este protocolo con el que trasladamos al sector de la minería los buenos resultados que está obteniendo la Red de Ciudades Industriales de Andalucí».

«Esta red permitirá trabajar de forma coordinada a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos para promover el crecimiento económico incidiendo en la repercusión positiva de la minería en el territorio: fortaleciendo la red de proveedores locales, contribuyendo a fijar población y reforzando el impacto social de los proyectos» subrayó el titular andaluz de Industria.

Por su parte, el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, señaló que «la minería es una actividad capaz de generar un gran arrastre económico en los municipios y comarcas de Andalucía en las que se desarrolla, convirtiéndose así en una oportunidad para el desarrollo industrial y un empleo de calidad».

A su juicio, «somos una región minera histórica» que cuenta con unos extraordinarios recursos geológicos y algunos de sus primeros yacimientos de época romana todavía siguen en activo, como es el caso de las Minas de Riotinto«.

Según el presidente de la FAMP; «Andalucía ha consolidado su liderazgo en términos de producción, empleo y número de explotaciones mineras y con este acuerdo pondremos en valor la importancia que tiene este sector en el PIB no solo de Andalucía, sino también en el de España, ya que somos líderes en producción y explotaciones mineras».