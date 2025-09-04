Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge Paradela y José María Bellido en la firma del convenio para la red de municipios mineros. SUR

Junta y FAMP impulsan la red de municipios mineros para fomentar la actividad del sector

  ·

Jorge Paradela y José María Bellido firman un acuerdo para proyectara el impacto positivo de la minería en el desarrollo de los municipios

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:41

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ( ... FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, firmaron hoy un convenio de colaboración para impulsar y difundir la Red de Municipios Mineros de Andalucía, una iniciativa que promueve el Gobierno andaluz para el desarrollo del sector minero y el impacto positivo local de los proyectos sobre los municipios en los que se asientan.

