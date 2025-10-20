La Junta exige al Gobierno «una financiación justa» en lugar de «privilegiar» a Cataluña

La Junta de Andalucía exigió ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «deje de negociar privilegios para ... Cataluña y asegure una financiación justa para Cataluña en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo puso de relieve el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «querer reforzar privilegios de una comunidad autónoma ya favorecida», en alusión a Cataluña.

El consejero planteó a Montero que «si realmente quiere demostrar su compromiso con andalucismo, lo primero que debe hacer es romper esas negociaciones con el independentismo catalán, un tema que no interesa en absoluto a la comunidad andaluza».

Según Fernández-Pacheco, «el verdadero andalucismo es el que defiende a una comunidad autónoma que necesita los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas».

A su juicio, «quien esté negociando privilegios para Cataluña, una comunidad históricamente favorecida en España, en detrimento de Andalucía, no puede considerarse andalucista bajo ningún concepto», en referencia a la líder del PSOE andaluz.

El consejero sostuvo que «el andalucismo moderno del siglo XXI es el que nos impulsa a no querer ser más que nadie, ni tener los privilegios que disfrutan actualmente las regiones que Pedro Sánchez necesita para mantenerse en la Moncloa».

Frente a ello, abogó por «una igualdad real entre todos los españoles que no garantiza este Gobierno, que sigue negando a Andalucía los recursos que necesita y una financiación justa».