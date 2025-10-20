La Junta exige al Gobierno «una financiación justa» en lugar de «privilegiar» a Cataluña
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
La Junta de Andalucía exigió ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «deje de negociar privilegios para ... Cataluña y asegure una financiación justa para Cataluña en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica.
Así lo puso de relieve el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «querer reforzar privilegios de una comunidad autónoma ya favorecida», en alusión a Cataluña.
El consejero planteó a Montero que «si realmente quiere demostrar su compromiso con andalucismo, lo primero que debe hacer es romper esas negociaciones con el independentismo catalán, un tema que no interesa en absoluto a la comunidad andaluza».
Según Fernández-Pacheco, «el verdadero andalucismo es el que defiende a una comunidad autónoma que necesita los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas».
A su juicio, «quien esté negociando privilegios para Cataluña, una comunidad históricamente favorecida en España, en detrimento de Andalucía, no puede considerarse andalucista bajo ningún concepto», en referencia a la líder del PSOE andaluz.
El consejero sostuvo que «el andalucismo moderno del siglo XXI es el que nos impulsa a no querer ser más que nadie, ni tener los privilegios que disfrutan actualmente las regiones que Pedro Sánchez necesita para mantenerse en la Moncloa».
Frente a ello, abogó por «una igualdad real entre todos los españoles que no garantiza este Gobierno, que sigue negando a Andalucía los recursos que necesita y una financiación justa».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión