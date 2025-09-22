La Junta exige al Gobierno que bloquee la actual reforma de la PAC

La Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Agricultura que utilice todas las herramientas que estén a su disposición para bloquear la nueva PAC ... que prepara Bruselas ante los cambios propuestos por el Ejecutivo comunitario tanto en su sistema de ayudas directas como al desarrollo rural.

Así lo ha puesto de relieve el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que ha considerado «fundamental que el Gobierno de España dé el cien por cien de su capacidad para bloquear esta situación que sería tan perjudicial para el campo de Andalucía»,

El conejero ha solicitado al ministro Luis Planas que «se plante frontalmente y defienda la posición de España respecto a la propuesta de PAC que ha hecho la Comisión Europea, ya que es el momento de que el Gobierno actúe para bloquearla y plantee una alternativa».

Ramón Fernández-Pacheco ha puesto de manifiesto la necesidad de respetar los dos pilares tradicionales de la PA, tanto las ayudas directas como las destinadas al desarrollo rural, ya que a su juicio«han garantizado la rentabilidad de las explotaciones agrícolas en los peores momentos del continente y han permitido la incorporación de jóvenes, la modernización de regadíos, el arreglo de caminos rurales y otras tantas infraestructuras», entre otros objetivos.

Además, ha reivindicado un presupuesto «fuerte en el que se tenga en cuenta el papel de las comunidades autónomas y regiones de Europa». En su opinión, «el diseño que hasta ahora ha mantenido la PAC como herramienta de fomento al campo es lo que ha hecho que quienes viven en los pueblos de Andalucía no hayan tenido que abandonarlos para irse a vivir a las ciudades y hay que mantener esa línea».