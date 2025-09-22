Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. E.P.

La Junta exige al Gobierno que bloquee la actual reforma de la PAC

  ·

El consejero de Agricultura pide que al Ministerio que se plante «frontalmente» ante la actual propuesta por ser «perjudicial» para el campo andaluz

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:48

La Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Agricultura que utilice todas las herramientas que estén a su disposición para bloquear la nueva PAC ... que prepara Bruselas ante los cambios propuestos por el Ejecutivo comunitario tanto en su sistema de ayudas directas como al desarrollo rural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  8. 8 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  9. 9 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  10. 10 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta exige al Gobierno que bloquee la actual reforma de la PAC

La Junta exige al Gobierno que bloquee la actual reforma de la PAC