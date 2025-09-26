La Junta defiende la reducción de las listas de espera y el PSOE ve una «condena» a los pacientes

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, defendió ayer en el Parlamento la «veracidad» de los últimos datos de evolución a la baja de ... la listas de espera sanitarias rechazando las críticas del PSOE-A, al que acusó de manipularlas.

La consejera aseguró en su intervención que «los datos son claros y transparentes y están a disposición de los andaluces y pese a que no les guste, las listas de espera han bajado en Andalucía», por lo que reclamó al PSOE-A que «no mienta».

Rocío Hernández defendió el Plan de Garantía Sanitaria en marcha, que está permitiendo reducir las listas de espera, además de recordar que cuando el PP llegó a la Junta y comenzó a gestionar la sanidad en 2019 «había medio millón de pacientes metidos en los cajones» que tuvimos que incluir en dichas listas.

La consejera respondía así a una pregunta en el Pleno formulada por la parlamentaria socialista, Ángeles Prieto, que censuró el aumento en las listas, lo que supone «una sentencia y condena» para andaluces que esperan tanto una operación como una primera visita al especialista.

«El Gobierno de Juanma Moreno es un peligro público», sostuvo la diputada socialista, que pidió la dimisión de la consejera por las listas de espera.

Ángeles Prieto acusó a la consejera de «hacer trampas» con los resultados de la listas y de trabajar para las empresas sanitarias privadas, lamentando que haya 43.000 personas esperando más de un año una cirugía y 3.502 pacientes más que hace un año aguardando una consulta con un especialista.