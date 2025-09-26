Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta defiende la reducción de las listas de espera y el PSOE ve una «condena» a los pacientes

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, defendió ayer en el Parlamento la «veracidad» de los últimos datos de evolución a la baja de ... la listas de espera sanitarias rechazando las críticas del PSOE-A, al que acusó de manipularlas.

