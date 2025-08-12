Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión en el puesto de mando avanzado para el seguimiento del incendio de Tarifa. E.P.

La Junta cree que el incendio activo en la costa de Tarifa fue provocado

Comienza el regreso progresivo a sus casas y hoteles de parte de las 1.500 personas desalojadas tras la mejoría del fuego en su frente sur

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 12 de agosto 2025, 20:25

El Gobierno andaluz apunta a que el incendio que afecta al paraje Sierra de la Plata en la costa de la localiad gaditana de Tarifa ... ha sido provocado ya que se ha originado en una zona escondida de una roca, según el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  7. 7 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  10. 10 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta cree que el incendio activo en la costa de Tarifa fue provocado

La Junta cree que el incendio activo en la costa de Tarifa fue provocado