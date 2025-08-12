La Junta cree que el incendio activo en la costa de Tarifa fue provocado

El Gobierno andaluz apunta a que el incendio que afecta al paraje Sierra de la Plata en la costa de la localiad gaditana de Tarifa ... ha sido provocado ya que se ha originado en una zona escondida de una roca, según el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

El consejero sostuvo que «se tienen sospechas fundadas de que el incendio ha podido ser intencionado» por lo que precisó que se ha decidido «activar e incrementar a todos los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios».

«Estamos hablando de una circunstancia lamentable, ya sea por negligencia o por irresponsabilidad que llevamuchas veces a provocar una situación de incendio», afirmó Sanz, que lamentó la «mala intención, mala fe e intentos de hacer daño, lo que ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también una situación de daño a las personas incalculable».

A su juicio, «la situación de peligro que se vivió ayer, ahora que tenemos sospechas fundadas de que haya podido ser intencionado, agrava muchísimo las circunstancias de este incendio, por lo que pedimos que caiga todo el peso de la ley sobre este tipo de personas que están dispuestas a hacer daño a la naturaleza y a las personas, a la vida cotidiana de una provincia cuya economía y empleo que vive del turismo».

El consejero informó que el fuego sigue activo en su flanco derecho con tres focos activos y con llamas visibles, mostrando su preocupación por el intenso« calor previsto y el viento de levante, que puede alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

El responable autonómico de emergencias resaltó el gran trabajo de todos los medios desplegados que logró «salvar las casas in extremis estando al límite sin que se viera afectada ninguna de ellas y, por supuesto, sin ningún tipo de incidencia sanitaria que afecte a las personas»,

Asimismo, anunció que se usarán drones para volar los perímetros de la zona costera y se reforzarán medios del Infoca para, desde el punto de vista de vigilancia, detectar en cualquier momento cualquier circunstancia extraña.

Regreso de los evacuados

La mejora de la evolución del incendio en su frente sur ha permitido hoy la vuelta progresiva de parte de las más de 1.500 personas evacuadas, pudiendo regresar a los que hospedan en los hoteles Meliá, Atlántico, Varadero y las urbanizaciones Costa Zahara 1 y 2, así como las urbanizaciones más altas, como Mar de Plata, Almadraba Playa, Atlanterra Playa y Jardines de Zahara, Bahía de Plata, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol.

Sin embargo, no han corrido la misma suerte los desalojados de urbanizaciones como Atlanterra y playa de los Alemanes y del hotel El Cortijo, que no podrán retornar aún al estar su lugar de residencia próximo a flanco activo que está todavía fuera de control.

Para atender a los evacuados, el municipio de Zahara de los Atunes ha habilitado el salón multiusos del CEIP Miguel de Cervantes y la iglesia Nuestra Señora del Carmen, donde han pasado la noche unas 400 personas de los más de 1.500 que ayer tuvieron que abandonar sus alojamientos.