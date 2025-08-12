Estabilizado el incendio de Tarifa, que desciende a fase de preemergencia

El incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa, ha quedado estabilizado durante este martes, descendiendo así el nivel del Plan de ... Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0. Así lo ha expuesto el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en su cuenta oficial en la red social 'X'.

En este contexto, Sanz ha agradecido la «paciencia y colaboración» de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que ha dado la enhorabuena a los dispositivos por «su gran labor».

El Gobierno andaluz apunta a que el incendio ha podido ser provocado ya que se ha originado en una zona escondida de una roca, según Antonio Sanz. El consejero sostuvo que «se tienen sospechas fundadas de que el incendio ha podido ser intencionado» por lo que precisó que se ha decidido «activar e incrementar a todos los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios».