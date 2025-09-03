Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Urgencias de un hospital en Sevilla. SUR

La Junta crea un observatorio de agresiones a los profesionales sanitarios para reforzar su protección

Este órgano impulsará medidas y estrategias para mejorar la intervención y erradicar los episodios de violencia que sufre este colectivo

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:35

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se crea y regula la composición y funcionamiento el Observatorio de Agresiones a ... los Profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, en el que se ha estado trabajando desde hace casi dos años. La Junta defiende que con este observatorio « se da un paso más y refuerza su compromiso con el cuidado y protección de todos los profesionales del sistema sanitario público, como pieza clave del sistema, para que se sientan valorados, reconocidos y seguros en su entorno laboral».

