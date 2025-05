La Junta ve la conferencia de presidentes como una «cortina de humo»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, afirmó ayer que el Gobierno de ... Pedro Sánchez ha convocado la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, que se va a celebrar el 6 de junio en Barcelona, «exclusivamente para poner en marcha una cortina de humo a los casos de corrupción y a los escándalos de los 'whatsapps' que está viviendo» el Ejecutivo.

Antonio Sanz lamentó que en esta conferencia no está previsto que se traten cuestiones importantes como la financiación autonómica, que es «el principal problema que tenemos comunidades autónomas como Andalucía que sigue sufriendo infrafinanciación». Además, criticó que no se aborde tampoco el apagón eléctrico del que no se sabe su causa un mes después.