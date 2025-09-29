La Junta carga contra el «matrimonio de conveniencia» entre el independentismo y el PSOE

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha puesto en valor las rebajas de impuestos que está aprobando el gobierno andaluz para ... ayudar a las familias, contraponiéndolas al «infierno fiscal» del Gobierno de Pedro Sánchez y el que había en Andalucía cuando el PSOE estaba al frente de la Junta, al tiempo que ha denunciado «el matrimonio de conveniencia» entre los socialistas y el independentismo catalán.

La consejera hizo estas manifestaciones después de que el presidente de la Junta anunciara la cuarta rebaja fiscal en apenas una semana, 100 euros de deducción en el IRPF para las personas celíacas, la séptima en otros tantos años de gobierno, lo que ha llevado a Andalucía, aseguró, a ser la comunidad autónoma en la que menos impuestos se pagan después de Madrid, mientras que España es «prácticamente el país de la Unión Europa donde más se han incrementado».

Para justificar esta política, apeló a la autonomía de las comunidades, a la necesidad de «compensar un poco el infierno fiscal» del Ejecutivo de Sánchez, y al crecimiento que está experimentando la economía andaluza, mientras cargó contra el secretario general de Junts, Jordi Turull, por asegurar que las rebajas de impuestos las pagaban «con el dinero de los catalanes», pidiendo «respeto» para Andalucía. «Esta no es la Andalucía que dejaron los socialistas, estamos creciendo por encima de la media, hemos superado a Madrid en número de empresas y a Cataluña en autónoma, y ocho de cada diez nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social en toda España lo hacen en Andalucía». apuntó Carolina España.

«Es curioso ver que quien más nos critica por las rebajas fiscales sean el independentismo y el PSOE y que el Gobierno esté continuamente firmándoles privilegios» Carolina España Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Carolina España criticó a la ministra de Hacienda y próxima candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, al tachar de «electoralistas» las bajadas fiscales cuando la media de rebajas de impuestos de la Junta es una por cada año de gobierno. «Es curioso» ver que «quien más nos critica» por las rebajas fiscales sean el independentismo y el PSOE, apuntó la consejera, si bien aseguró no estar sorprendida: «Están continuamente firmando privilegios para el independentismo; están firmando los indultos, la amnistía, la condonación de la deuda o el cupo catalán», por lo que esto es «un matrimonio de conveniencia entre el independentismo y el Gobierno de Sánchez y Montero, que a los andaluces no sólo «no nos conviene ni nos beneficia», sino que «solo supone agravios permanentes para Andalucía», razonó.

Reto a Montero e invitación a la reflexión al independentismo

En este sentido, retó a a Montero a aclarar si quiere «volver a poner en Andalucía» el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y recordó que además de haberse suprimido ese impuesto, se eliminó el de Patrimonio, aunque luego «ella nos obligó» a recuperarlo para las grandes fortunas.

«Queremos facilitar la vida a los ciudadanos y a las familias, queremos convertirnos en una tierra atractiva para invertir y seguiremos trabajando para bajar los impuestos» Carolina España Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

En cuanto al independentismo catalán dijo que primero «empezó con 'España nos roba', luego con 'Madrid nos roba' y ahora es 'Andalucía nos roba'», por lo que invitó a sus líderes a «hacer una reflexión y ver qué está pasando en esa tierra, cómo gestionan y qué está pasando en la nuestra», ahondó la consejera, asegurando que «las empresas se van de Cataluña porque allí non hay seguridad jurídica, porque se ha despilfarrado dinero con el procés y porque no hay estabilidad».

«Queremos facilitar la vida a los ciudadanos y a las familias, queremos convertirnos en una tierra atractiva para invertir» y «seguiremos trabajando para bajar los impuestos porque aquí no va a venir nadie ni de Cataluña ni de ninguna otra comunidad autónoma a insultar a nuestros ciudadanos», concluyó.