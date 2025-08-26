La Junta asumirá hasta el 100% del gasto de las pymes que apuesten por las exportaciones

La Junta de Andalucía asumirá el coste de hasta el 100% que tienen que enfrentar las pymes para su salida al exterior y comenzar a ... exportar sus productos. Así lo recoge la convocatoria de la agencia Andalucía Trade, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que permite solicitar subvenciones para el desarrollo del comercio exterior y la internacionalización

Esta línea de incentivos cubrirá entre el 65% y el 100% de los gastos de las actividades de las pymes, destacando el apoyo a los mercados incluidos en el Plan de Diversificación de las Exportaciones de Estados Unidos aprobado por el Gobierno andaluz.

Este apoyo económico para el tejido empresarial andaluz cuenta con una dotación inicial de 11,5 millones de euros, cofinanciados a través del Programa Andalucía Feder 2021-2027. Con estas subvenciones el Gobierno andaluz apoya a las pymes, autónomos y asociaciones empresariales integradas mayoritariamente por pymes, con establecimiento operativo en Andalucía, en la participación individual en ferias o exhibiciones no feriales internacionales y en viajes de prospección internacional, todo ello con el objetivo de incrementar y consolidar su presencia en los mercados internacionales.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidenta de Trade, Carolina España, puso de relieve que se trata de «los primeros incentivos de este tipo en Andalucía, asegurando que serán un revulsivo para que cada vez más empresas andaluzas se animen a vender sus productos en el extranjero».