Antonio Sanz, Carolina España y Ramón Fernández-Pacheco, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

La Junta aspira a dejar sentadas las bases de la reestructuración del sistema de salud en esta legislatura

Más de un tercio de las contrataciones anunciadas por Juanma Moreno serán para dotar a las nuevas infraestructuras sanitarias

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:26

Comenta

El Gobierno andaluz aspira a dejar sentada durante esta legislatura las bases de la reestructuración del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que supondrá la incorporación ... de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios, la estabilización de la plantilla al menos a un 96 por ciento, la modernización de sus sistemas informáticos y la introducción de nuevas tecnologías en las pruebas diagnósticas. Así lo aseguró el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tras la aprobación este miércoles en el Consejo de Gobierno de la contratación de 3.893 nuevos profesionales, a los que se suman 478 residentes MIR. En total, se incorporarán 2.100 nuevos médicos.

