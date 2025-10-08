Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. E.P.

La Junta apoya a la agroindustria andaluza con 88 millones en ayudas para su desarrollo

Este apoyo, que cuenta con recursos autonómicos, estatales y europeos, permitirá a las empresas del sector avanzar en su modernización, comercialización y producción

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:34

Comenta

El Gobierno andaluz dio luz verde en su reunión de hoy a las nuevas ayudas para la agroindustria andaluza que contarán con un presupuesto de ... 88 millones de euros procedentes tanto de las administraciones regional y nacional y de la Unión Europea a través de fondos Feader.

