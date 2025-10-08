La Junta apoya a la agroindustria andaluza con 88 millones en ayudas para su desarrollo

El Gobierno andaluz dio luz verde en su reunión de hoy a las nuevas ayudas para la agroindustria andaluza que contarán con un presupuesto de ... 88 millones de euros procedentes tanto de las administraciones regional y nacional y de la Unión Europea a través de fondos Feader.

Este apoyo económico al sector, que se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) de España 2023-2027, se verá reflejado en la próxima convocatoria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. De total de estas ayudas, un montante de 22 millones de euros, casi una cuarta, parte, se reservarán para entidades del sector hortofrutícola.

Esta línea de subvenciones se dirigirá tanto a pymes como a grandes empresas dedicadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas y alimentarios que desarrollan su actividad en Andalucía.

El Ejecutivo andaluz persigue con este respaldo al sector objetivos como potenciar la competitividad y sostenibilidad de las empresas agroalimentarias a través del incremento de sus consumidores potenciales y la conquista de nuevos mercados.

La Junta pretende también apoyar a la agroindustria en la mejora de la gestión de los procesos y la reducción de costes de producción; así como en el aumento de la seguridad y del valor añadido de los alimentos y bebidas que se elaboran en Andalucía.

La convocatoria prevé subvencionar inversiones de diversa índole como la construcción, adquisición y mejora de bienes inmuebles de carácter productivo; la compra e instalación de nueva maquinaria y equipos; o la adquisición y desarrollo de programas informáticos, patentes, licencias y marcas registradas.

Estos incentivos también cubren costes generales de los proyectos de mejora relativos a honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores y la contratación de servicios de consultores externos y de certificación relacionados con la implantación de sistemas de gestión de la calidad.

La Consejería de Agricultura considera que con esta iniciativa las pymes y grandes empresas agroalimentarias andaluzas tendrán mayor facilidad para avanzar en la orientación de su producción a la tendencias del mercado actual, además de poder mejorar tecnológicamente los procesos de manipulación y transformación de los alimentos y optimizar la presentación de los productos.

Estas ayudas propiciará que la agroindustria avance en cuestiones como la su apuesta por la fusión o la integración en cooperativas para ganar tamaño y posición de mercado; por invertir en el desarrollo de nuevos productos y en la diversificación de la oferta; o por mejorar su eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de los procesos productivos.