El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención este jueves en el Parlamento de Andalucía. SUR

La Junta de Andalucía subvencionará al 100% las vacunas frente a la lengua azul

El consejero Ramón Fernández-Pacheco adelanta en el Parlamento que en las próximas semanas se resolverán las ayudas por 7,2 millones de euros para compensar a los ganaderos afectados

SUR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:47

La Junta de Andalucía subvencionará al 100% las vacunas frente a la lengua azul adquiridas en este 2025. Así lo ha anunciado el consejero de ... Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde ha defendido una gestión «rigurosa, coordinada con el sector y centrada en proteger a la cabaña ganadera andaluza».

