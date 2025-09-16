La Junta afronta los aranceles con incentivos a empresas para exportar la 'Marca Andalucía«

La Junta de Andalucía ha apostado por afrontar el reto de los aranceles de EEUU y la incertidumbre instalada en los mercados internacionales apostando por ... incentivos directos a empresas para exportar la 'Marca Andalucía' a través de la agencia pública Andalucía TRADE.

Así lo ha puesto de relieve hoy la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en el acto de presentación de la nueva orden de ayudas directas a la internacionalización, dotadas con 11,5 millones de euros, una apoyo que «nace para reforzar la presencia de las empresas andaluzas en los mercados exteriores en un contexto de incertidumbre internacional marcado por medidas como los aranceles de Estados Unidos», ha resaltado.

Según la consejera, «el Gobierno de Juanma Moreno responde con estos incentivos a una demanda histórica del sector, tendiendo la mano a pymes y autónomos que quieren exportar o consolidarse en el exterior».

Estas ayudas, que pueden solicitarse ya, sufragarán entre el 65% y el 100% de los gastos relativos a viajes, estancia y manutención, tanto de los viajes de prospección como de la participación individual en ferias y eventos con un importe máximo de subvención por beneficiario y actuación que asciende a 50.000 euros.

La solicitud de ayuda deberá presentarse de manera telemática en www.andaluciatrade.es/oficinavirtual después de la celebración de la actuación, en un plazo máximo de cuatro meses, y debe incluir, además, toda la documentación justificativa, lo que permitirá acelerar el pago de las ayudas.

«Cuanto más fuertes sean nuestras empresas en el exterior, más sólida será la economía andaluza en el interior, por lo que esta orden de ayudas no solo impulsa la internacionalización, sino que anticipa y protege el futuro económico de Andalucía», ha subrayado la titular de Economía.

Los incentivos, en cuya presentación han participado el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y su homólogo en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, se concederán hasta 2026 a través de un sistema ágil de tramitación que garantiza rapidez en los pagos y seguridad en la gestión«.

Carolina España ha señalado que estos incentivos tienen una clara orientación estratégica, «reforzar la presencia de Andalucía en mercados prioritarios como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Marruecos, Australia, China, India y Japón el objetivo es diversificar destinos, abrir puertas y generar nuevas oportunidades para las empresas andaluzas».

La responsable andaluza ha recordado que las exportaciones representan un pilar estratégico de la economía andaluza, y ha puesto el acento en que solo en el primer semestre del año se han superado los 21.000 millones de euros en ventas al exterior. «Unas cifras que demuestran la contribución de las empresas a la creación de empleo, riqueza y prestigio bajo la Marca Andalucía», ha apuntado.

Para Carolina España, «con esta nueva orden la Junta reafirma de nuevo su compromiso con el tejido empresarial andaluz y Andalucía TRADE se ha convertido en su dos años de vida en la mayor agencia de desarrollo empresarial de España y una de las más importantes de Europa». Así, ha recordado que TRADE ha desplegado cuatro líneas de incentivos -creación de empresas, consolidación industrial, I+D+i e internacionalización- con una dotación superior a 250 millones de euros desde su puesta en marcha.

La titular de Economía ha afirmado que «tras años con una administración colapsada por la corrupción y las experiencias fallidas de incentivos a las empresas, parecía imposible que la Junta pudiera poner en marcha y gestionase de forma ágil, eficiente y eficaz un sistema de incentivos que otorgase certeza y confianza entre las empresas a la hora de abordar sus proyectos en España y el mundo».

En su opinión, «los resultados de las tres líneas que se pusieron en marcha hace un año hablan por sí solos, ya que Andalucía TRADE ha aprobado incentivos para 379 proyectos empresariales, con más de 101 millones de euros de apoyo público a través de los fondos europeos que movilizarán 215 millones de euros de inversiones que crearán empleo y fortalecerán el sector industrial y el tejido empresarial de la nueva Andalucía».

CEA y Cámaras de Comercio

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha valorado estos incentivos ya que responden a una demanda de las empresas y son resultado del diálogo social y «cuándo los agentes sociales se entienden, el territorio avanza», ha recalcado. Asimismo, González de Lara ha destacado el esfuerzo empresarial por abrir y estar presente en diversos mercados internacionales «llevando fuera de Andalucía, no sólo productos y servicios, sino su cultura, valores e imagen; un enorme esfuerzo que cada día hay que multiplicar por el inestable escenario en el que se ven obligadas a operar».

Según el presidente de la patronal andaluza, «estas ayudas suponen un impulso porque han logrado ser un instrumento útil, eficaz y adaptado a las necesidades que el tejido productivo andaluz ha trasladado a la Confederación de Empresarios de Andalucía, ya que las empresas necesitan incentivos que estén en sintonía con los ritmos del mercado internacional, que no espera y que está inmerso en profundos cambios.

Además, ha añadido que «ahora es momento de agilizar la tramitación y hacer que estos incentivos lleguen a las empresas con agilidad para ayudar a implementar sus estrategias de internacionalización en un momento que las guerras arancelarias están provocando a cambios de estrategias y de mercados de nuestras empresas».

Por último, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha destacado la oportunidad de esta convocatoria no sólo por el volumen de recursos que moviliza, sino también por su enfoque estratégico, orientado a resultados y que responde a un momento especialmente sensible para nuestro comercio exterior«.