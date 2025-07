La Junta de Andalucía acusó al Gobierno de España de querer «reventar» el sistema de protección de menores de la comunidad al ponerlo en riesgo ... con la llegada de 677 menores inmigrantes de los 4.000 procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Así lo puso de relieve hoy la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, en una visita al centro específico de menores migrantes no acompañados que la Asociación Engloba gestiona en La Rábida, en el municipio onubense de Palos de la Frontera y que acoge a 25 menores migrantes.

Loles López afirmó que «el Gobierno de Sánchez pone en peligro la atención que damos en Andalucía a estos menores, centrada en su plena inclusión para proporcionarles un proyecto de vida en esta tierra, ya que los profesionales de este centro no solo les dan atención básica, esto va más allá, se trata de acabar con las barreras idiomáticas e impulsar su formación e inclusión sociolaboral».

La consejera resaltó que «Andalucía siempre ha sido y quiere seguir siendo una tierra solidaria, pero con calidad en la atención para los niños y niñas migrantes, puesto que los menores realizan prácticas en empresas t quieren desarrollar su proyecto de vida en esta tierra, en la que se sienten totalmente integrados tras el drama de la migración».

A su juicio, «los menores no se que se reviente el sistema, por lo que me niego a la imposición de Sánchez, que nos lleva a apilar niños en edificios, eso no es la verdadera inclusión». En este sentido, dijo que «los menores migrantes no son mercancía, paquetes ni monedas de cambio, y el el Gobierno de Sánchez «reparte a esos niños con el único objetivo de mantener su sillón a toda costa».

Lole López criticó a Pedro Sánchez y la ministra andaluza María Jesús Montero por «olvidar que antes de políticos tenemos que ser personas, y más cuando hablamos de menores vulnerables». Asimismo, señaló que para el Gobierno andaluz «el interés del menor siempre será lo primero, en contraste con la política del Ejecutivo de Sánchez, que solo mira por su sillón, como ha demostrado con la excluyendo del reparto de menores migrantes a Cataluña y el País Vasco, territorios de los que depende que se mantenga en el poder».

«Desde Andalucía queremos seguir acogiendo niños dentro de las capacidades de nuestro Sistema de Protección, de forma ordenada y regulada, sin poner en peligro ni a los niños que vienen ni a los que ya están dentro del sistema», concluyó la consejera.