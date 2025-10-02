La Junta acude a la sectorial de vivienda con iniciativas para mejorar el plan estatal

El Gobierno andaluz acude con voluntad constructiva y con propuestas de mejora a la reunión sectorial con las comunidades autónomas convocada para hoy por el ... Ministerio para abordar el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Así lo adelantó ayer la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que abogó por un «debate sereno» en este encuentro para el que anunció la presentación de diversas iniciativas para mejorar dicho plan.

La consejera señaló que el Gobierno andaluz con el propósito de escuchar pero avanzó que presentará propuestas de mejora, ya que hasta el 7 de octubre se encuentra en audiencia pública y se pueden presentar alegaciones a dicha planificación estatal.

«No estamos en el no permanente, estamos con el diálogo, estamos en buscar puntos de encuentro que creo que es lo que tenemos que hacer en materia de vivienda», sostuvo la titular de Fomento en declaraciones a Canal Sur Televisión.

Pese a esta actitud positiva con la que acude a esta reunión, Rocío Díaz criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber dado traslado previo del plan a las comunidades autónomas «ya que lo hemos conocido a la vez que el resto de ciudadanos y eso no es oportuno», lamentó, máxime cuando las comunidades son las que cofinancian el plan estatal.

La conferencia sectorial estará presidida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que presentará a las comunidades el nuevo plan que se prevé aprobar antes de final de año con un horizonte de ejecución hasta el próximo año 2030.

Este plan prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

Desde el Ministerio de Vivienda se ha puesto de relieve su actitud de «mano tendida» con las comunidades autónomas para intentar acordar dicho plan, que pretende blindar el parque público de forma permanente e impulsar un sistema de datos públicos y fiables para favorecer la información clara y transparente con las administraciones autónomas.

En el plan se regulan instrumentos de financiación y ayudas estatales a implementar en colaboración con las autonomías con el objetivo de favorecer de el acceso a la vivienda.