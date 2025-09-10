Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los exgerentes del SAS Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán

El juez cita el 25 de noviembre como investigados a los tres últimos gerentes del SAS y a la viceconsejera de Economía

Los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz denunciaro «posibles irregularidades» en contrataciones sanitarias

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:07

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del ... Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por «posibles irregularidades» en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

