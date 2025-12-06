Juanma Moreno reivindica el espíritu de «convivencia pacífica» de la Transición en el Día de la Constitución

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado el espíritu de «convivencia pacífica» de la Transición española y de la ... Constitución de 1978 y ha lamentado «la división y polarización» de los partidos políticos y la sociedad en España.

En declaraciones a Canal Sur, antes de asistir al acto de homenaje a la Constitución que se celebra en el Congreso, Moreno ha felicitado «a todos los andaluces y a todos los españoles» por el Día de la Constitución, además de describirla como «una norma esencial, que ha garantizado casi 50 años de convivencia pacífica, de progreso y bienestar» en el país.

La Constitución Española es la norma fundamental que tenemos que cumplir todos y que garantiza el progreso y el bienestar.



La subida de tono y la polarización no favorecen en nada la convivencia.



Andalucía reivindica el espíritu de la Transición.#DíaDeLaConstitución pic.twitter.com/wfmdrTh0uP — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 6, 2025

«Es una regla que tenemos la obligación de cumplir todos. Sin la Constitución estaríamos en la anarquía; por tanto, tener orden, tener reglas, poder funcionar en convivencia es lo que nos garantiza nuestra Constitución, aprobada por millones de españoles en 1978», ha destacado el presidente, añadiendo que es una norma básica de convivencia que «hay que defenderla, mantenerla y hacer que funcione».

Asimismo, ha manifestado que España está viviendo una situación de polarización política y social, ya que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros grupos políticos «han decidido llevar la política a una división», y «de esa división a un enfrentamiento».

«Esta situación no favorece nada a la convivencia ni a nuestro progreso», ha aseverado Moreno, que también ha exigido el regreso del «ambiente pacífico» que hubo durante la época de la Transición previa a la Constitución de 1978, que «es necesario en estos momentos». «Hemos tenido casi 50 años de convivencia pacífica gracias a que, personas que pensaban de manera distinta, se respetaron, se sentaron en una mesa y se pusieron de acuerdo y eso es lo que tenemos que buscar», ha trasladado.

Posible mejora de la Constitución

En este sentido, en cuanto a una posible mejora de la Constitución, el presidente de la Junta ha señalado que «todo es susceptible de ser mejorado», pero que para llevar a cabo una posible mejora, es necesario hacerlo desde «un prisma mayoritario de consenso» entre las grandes formaciones políticas, «cosa que ahora mismo no se produce», ha lamentado.

Por otro lado, Juanma Moreno ha apuntado que entre las posibles reformas debe estar reflejada el cambio en el modelo de Gobierno actual, debido a que, según ha criticado, el Gobierno Nacional «no puede depender de partidos que solo representan a un territorio, no al conjunto de España». «No pueden estar los gobiernos del Estado, no pueden estar sometidos a un chantaje permanente por parte de partidos nacionalistas», ha añadido.

Finalmente, ha indicado que actualmente España está «muy lejos» de elaborar una reforma en la Constitución porque «no hay el ambiente ni el consenso ni la posibilidad», y «por lo que menos por ahora, un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas».